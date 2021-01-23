每個人的身上，多多少少會有一些痣，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，痣的位置、大小到光澤，都與命運息息相關，若長在合適的位置，則有利於整體運勢；若在不利之處，便會給生活帶來阻力。如果在以下4個身體部位有痣，是吉祥之相，此生財運極旺，賺錢賺到手軟！

▍1.耳後有痣

耳後的痣顏色鮮明，代表身體狀況良好，一生財運順遂，通常家庭環境較優渥，不愁吃穿；就算出身貧寒，也能靠自己的努力累積財富，是屬於有理財頭腦的類型。

▍2.脖子後有痣

脖子後面長痣的人，說明做任何事都有靠山，無論處在哪種行業，都能得到長官的賞識。有這種痣的人，為人穩重不張揚，做事踏實認真，會為了自己的理想奮鬥。偏財運佳，有機會發橫財，一夜暴富。

▍3.手臂內側

手臂內側有痣的人，通常具有良好的財富觀念，擅長理財，懂得開發財源，生財有道，能累積不少存款。如果這顆痣在手臂內側的關節之處，更說明此人有一技之長，可能是某個行業的專業人才。

▍4.後背有痣

若痣長在背部正中央的位置，這類人大多為富貴命格，一生順風順水。如果痣長在右邊靠肩膀的位置，則說明這類人在性格上有一定的擔當，做事勤奮誠懇，腳踏實地，能夠憑自身的努力累積不少財富。通常這類人的人緣也很不錯，易得他人幫助，婚姻感情也較為穩定。

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(中時新聞網)