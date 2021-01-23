美國有線電視新聞網(CNN)22日報導，參議院多數黨領袖舒默已證實，有關眾議院針對前總統川普的彈劾案，將於下週一(當地時間25日，臺灣時間26日)送交參議院，並啟動彈劾川普的相關程序。稍早，眾議院議長裴洛西才表示，將於近日把眾議院通過的彈劾案送交參議院審理。

舒默表示，在經過與裴洛西的長談後，裴洛西向其表示將於下週一把案子送交參議院審理。CNN分析，這代表除非參議院達成協議延遲審理，否則彈劾案將於美東時間26日13時(臺灣時間27日2時)正式進行。

不過，共和黨領袖麥康奈(Mitch McConnell)提議，彈劾案形式上可在下週啟動，但應給參議院與川普律師2週的審前期，好讓川普的法律團隊有更多的準備時間，而這讓彈劾案的正式審理延宕至2月中。

隨著舒默正式宣布彈劾案25日送交參院，意味著如果川普團隊想獲得更多的準備時間，就必須讓參議院在26日13時前取得共識，同意給予川普2週的審前期。

川普的二度彈劾發展迄今，共和黨仍力圖做出困獸之鬥。麥康奈日前才呼籲，參議院應給予川普一個完整而公正的程序，使其在法律上能有充分的準備，不至於因突如其來的彈劾而處於不平等的地位。甚至，麥康奈更直指彈劾已卸任的總統根本違憲。

對此，舒默除強調，就法律而言彈劾卸任元首已有先例；參議院對川普彈劾案的審理也會完整而公平，不存在任何法律瑕疵。隨著審理結束，參議院將決定川普是否煽動川粉國會之亂。

(中時新聞網)