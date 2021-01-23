近期日本新番動畫《天竺鼠車車》紅遍日本與兩岸，就連在歐美知名度也不斷上升，不少網友更紛紛喊出「小孩子才看鬼滅(之刃)，大人都看天竺鼠車車」的口號，更打趣表示已經確定是2021動畫霸權，究竟天竺鼠車車為什麼會爆紅，有網友點出最大關鍵，直呼連猛男都愛。

見里朝希執導的天竺鼠車車在近一個禮拜成為最熱搜詞彙，YouTube上的點閱近3天更是呈爆炸性增長，最新的第3集「救出貓咪大作戰」上傳至今不到4天，已經突破200萬次觀看，光是第3天就增加100萬，跟第一集的275萬與第二集的176萬加起來，總觀看次數已突破650萬人數，許多網紅、遊戲公司、媒體與綜藝節目的YouTube官方頻道也都紛紛到影片下方留言朝聖。

台灣超瘋天竺鼠車車，就連日本媒體也報導，甚至連「小孩子才看鬼滅，大人都看天竺鼠車車」也翻譯出來，讓不少日本網友倍感親切。但究竟為何天竺鼠車車會突然爆紅，就連大陸網友都喜愛，直說「老夫的少女心啊」。

有網友在點出天竺鼠車車爆紅關鍵，包括「沒有對白」、「淺顯易懂」、「超可愛生動的天竺鼠造型與個性」、「人們想養可愛寵物的心情」、「讓人也想要一個的感覺」，其餘鄉民也紛紛表示：「就是超可愛啊」、「都是真實天竺鼠的聲音」、「還會眼眶泛淚，都快被萌死了」，其中更有人指出最主要原因：「在外面累一整天，好不容易下班(放學)，看到這動畫整個被治癒了，疲勞感瞬間消失，連猛男都愛」。

天竺鼠車車由木棉花代理，每周二早上7點35在YouTube上更新，供觀眾免費觀看，一集僅2分40秒的長度，讓人毫無壓力觀看，讓許多成年人童心爆發，一看就停不下來。

(中時新聞網)