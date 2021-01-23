仕招社會福利慈善事業基金會與旺旺志工團23日深夜在台北車站周邊夜訪街友，發放春節慰問金。（游念育攝）

仕招社會福利慈善事業基金會經理徐海倫（左）親自發送紅包，關懷街友。（游念育攝）

高齡85歲的李姓阿嬤拿到紅包開心的說，還有人記得我們真的很感動。（游念育攝）

春節即將來臨，在團聚圍爐的節日裡，卻仍有一群無家可歸的街友在寒冬中露宿街頭，仕招社會福利慈善事業基金會與旺旺志工團趕在春節前，到台北車站周邊夜訪街友發送慰問金，盼能在最需要幫助時伸出溫暖的手，幫助他們度過寒冬。高齡85歲的李姓阿嬤拿到紅包開心的說，還有人記得我們真的很感動。

仕招社會福利慈善事業基金會每年都會舉辦夜訪街友送暖愛心活動，今年因新冠肺炎疫情嚴峻，志工在發放慰問金時也依照防疫SOP全程戴口罩，街友也都配合戴口罩及噴水神抗菌液，盼能幫助更多街友，讓他們在新春佳節前夕，感受到幸福的溫度。

仕招社會福利慈善事業基金會經理徐海倫表示，旺旺所屬基金會在每年三大節慶舉辦關懷街友年節送暖的活動已連續19年，今年春節預計也發放紅包給2000位的街友，盼大家能夠感受到旺旺集團的愛心；徐說，現在正值防疫期間，發放慰問金時會全程把口罩戴好。

從基金會成立以來就擔任志工的廖芳美嘆口氣說，看到街友在寒冬中露宿街頭，很心酸，所以每次的活動都會參與，盼能幫助更多的朋友；旺旺志工顧芳瑜表示，最近寒流來襲，疫情升溫，特別想要關心街友，過去也曾參加過三節發放慰問金，曾遇過街友相當感動，甚至還落淚。

一名64歲的陳姓街友指出，每年旺旺志工都會來發紅包，真的很感動，現在年紀大了，沒有什麼工作可以做，白天做掃地工，沒賺多少錢，慰問金能讓我們在春節飽餐一頓。

原本是高雄人的林姓街友無奈指出，年輕時來台北打拼，但事業失敗後妻離子散，外面租房子很貴，年紀大也沒辦法找到固定的工作，感謝旺旺集團每年來此發放慰問金，真的很感動。

(中時 )