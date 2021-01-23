桃園資源回收廠暗夜大火 燃燒面積達10個籃球場 警消連夜灌救 00:282021/01/23 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園資源回收廠暗夜大火 燃燒面積達10個籃球場 警消連夜灌救（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園資源回收廠暗夜大火 燃燒面積達10個籃球場 警消連夜灌救（民眾提供） 訂閱影音： 中時新聞網 桃園新屋區中山西路二段一處資源回收廠，昨日（22日）晚間傳出大火，消防局在晚間10時左右接獲民眾報案，趕抵現場，火勢已經燃燒猛烈。附近鄰居報案指出，裡面堆放很多電線類的回收物。消防局目前動員永安、新屋、富岡及觀音等鄰近消防分隊支援，出動61輛消防車，但火勢難以控制，燃燒面積達5000平方米，面積超過10個標準籃球場大，暫未傳出人員傷亡。 桃園資源回收廠暗夜大火 燃燒面積達10個籃球場 警消連夜灌救（民眾提供） 桃園市長鄭文燦參訪國瑞汽車 為勞工朋友們加油打氣 苑裡水利地暗夜火警傳塑味 環保局重返現地驚見廢輪胎 (中時新聞網) #燃燒 #10 #資源回收廠 #面積達 #籃球場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電熄火 台股盤中回測萬六關卡 12:282021/01/22 財經 Bentley Flying Spur V8驅動力剖析與數據 12:102021/01/22 汽車情報-主題企劃 買書「學會改變」發票中200萬 得主至今未現身 11:412021/01/22 財經 失聯2天 全家一氧化碳中毒4死 熱水器裝晾衣陽台通風不良奪命 20:412021/01/22 社會 中科院組無人機國家隊 8家進駐 23:012021/01/22 財經 苑裡拔蘿蔔 北橫賞櫻有變數 04:102021/01/22 地方新聞 《半導體》擴產添成長動能 外資調升日月光投控目標價 13:242021/01/22 財經 《食品股》大成彰化蛋廠設自動倉儲設備 引進生食級雞蛋技術 12:502021/01/22 財經 全民電廠完銷18案廠 第19案年後啟動 18:432021/01/22 財經 權證星光大道－群益金鼎證券 台積電 扮最強吸金機 04:102021/01/22 證券．權證 虛擬貨幣詐彈連環爆 坑5千萬 04:102021/01/22 社會新聞 社會熱門新聞 寒舍集團第三代蔡伯府 身體不適送醫驟逝享年48歲 - 社會 桃園資源回收廠暗夜大火 燃燒面積達10個籃球場 警消連夜灌救 - 社會 嘉義公廁驚見「鹽漬頭顱」 警拆7層包裹嚇傻 禮儀師曝悽慘死狀：脖子沒了 - 社會 失聯2天 全家一氧化碳中毒4死 熱水器裝晾衣陽台通風不良奪命 - 社會 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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