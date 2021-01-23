桃園資源回收廠暗夜大火 燃燒面積達10個籃球場 警消連夜灌救（民眾提供）

桃園新屋區中山西路二段一處資源回收廠，昨日（22日）晚間傳出大火，消防局在晚間10時左右接獲民眾報案，趕抵現場，火勢已經燃燒猛烈。附近鄰居報案指出，裡面堆放很多電線類的回收物。消防局目前動員永安、新屋、富岡及觀音等鄰近消防分隊支援，出動61輛消防車，但火勢難以控制，燃燒面積達5000平方米，面積超過10個標準籃球場大，暫未傳出人員傷亡。

桃園資源回收廠暗夜大火 燃燒面積達10個籃球場 警消連夜灌救（民眾提供）

(中時新聞網)