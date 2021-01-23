微軟計畫將所有用戶轉移到Windows10，因此陸續停止更新Win7、Win8等舊版本，Win8.1也預計將於2023年1月10日全面停止支援，但如今有網友抓到Win10可怕BUG，只要打開Google瀏覽器(Google Chrome)，輸入特定字串，電腦就會直接藍白當機，但微軟目前尚未修正。

《電腦王阿達》表示，根據Bleeping Computer報告指出，研究員喬納斯(Jonas Lykkegaard)近期抓出一個Win10 BUG，只要打開Google瀏覽器後，輸入「\\.\globalroot\device\ConDrv\kernelconnect」字串後，就會導致BSoD藍白當機。

有網友進行驗證，輸入特定字串後，電腦果然秒變藍白當機畫面。(影音取自YouTube/Paulo T)

根據報告指出，這個BUG打從1709版本就存在，直到如今最新的20H2版本依舊沒有解決。不幸中的大幸是這個BUG只會導致電腦單純當機，重新開機即可，不像上次發現的BUG，會直接導致硬碟損壞。

微軟強制轉移用戶至Win10，引發不少網友不滿，許多人認為Windows XP與Windows 7仍是最好用的版本，有多家企業至今也堅守XP，又由於Win10每次更新都會出現許多大小BUG，因此遭不少人戲稱「您已是正版軟體的受害者」。

(中時新聞網)