高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，總統蔡英文呼籲，應該要守住黃捷，「我們對她有信心，但是我們不能像過去一樣都坐視不管！」國民黨台北市議員游淑慧表示，最後倒霉的是明年鳳山其他民進黨籍市議員的選情。

游淑慧在臉書發文表示，蔡英文總統下令守住黃捷，衰到民進黨鳳山民代。對高雄市長罷免案，蔡總統說：「選舉與罷免都是人民基本權利」、「人民才是國家主人」，但對於罷捷，這次蔡英文總統卻選擇下令護捷、對抗國家主人的公民權。蔡總統學的是哪個學校的民主？到底是「人民為主」，還是「民進黨做主」？

游淑慧指出，蔡總統可能沒想到，護住黃捷，最後衰的是鳳山區明年民進黨其他市議員的選情和民進黨立委許智傑的未來。就像2014北市挺柯文哲，挺完後選票就回不來了。一旦黃捷過關，而且挺捷反罷免票被民進黨動員衝高，那黃捷勢必就會變成2022該區的吸票機，這也是黃捷選擇高調對決的吸星大法，借力打力、借民進黨力量來墊高自己。最後倒霉的是誰？當然是被掏空DPP選票，影響明年鳳山其他民進黨籍市議員的選情。

網友表示，「因為怕雪崩，所以鳳山要止血，否則連台中的都被罷，民進黨會垮，這就是他們的算計。」、「罷捷不過就送她上鳳山區立委。」、「不知道蔡英文這一下令，對鳳山的民進黨情何以堪，那些民進黨的應該反而比較希望罷捷冷掉。」

(中時新聞網)