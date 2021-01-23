衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，22日又增2例，最年長的90歲出院病人染疫，並傳染給在家照顧他的大女兒。前台大醫師、部落客林氏璧認為，部桃到目前為止才出現傳染給病患的案例，算是不幸中的大幸。不過今人不解的是，為何在醫院照顧案881的2個女兒卻沒事？他推測，可能是案881住院時還沒有傳染力，或是還在潛伏期中。

林氏璧在臉書分析，院內感染最危險之處就是把新冠病毒傳染給年長、脆弱的病患，年長者還有慢性病患者的新冠致死率較高。而到現在僅有一例，也許可以表示醫護人員在面對病患時普遍有注意防控措施，才沒有讓災情更加擴大。

不過，林氏璧直言，潛伏期還沒走完，不能掉以輕心，一採沒有不代表沒有！他也非常擔心這位90多歲的病患；日本資料顯示，90歲以上患者的新冠致死率高達10.9%。

回頭看案852護理師的發病經過，林氏璧說，她是1月14日起出現症狀，所以可傳染期是12日開始。她接觸案881是11日至14日間，案881若算21日發病，潛伏期為7至10天，但因為長庚已經發現X光檢查有肺炎跡象，也許老人家已有症狀並累積了幾天也說不一定。

一定有人會問，怎麼照顧老人家的兩個女兒沒確診？林氏璧分析，可能是案881在醫院時不具有傳染力，或還在潛伏期中。

就算她們兩個真的沒被感染，誰受感染這種事情本來就有很多因素，和個人免疫力、衛生習慣（口罩有無戴好、有沒有好的手部衛生），暴露病毒量等等都有關係，我們不是早就看過敦睦艦隊官兵的女友，和酒店公關的案例嗎？

(中時新聞網)