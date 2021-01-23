涉折扣漏洞圖利友好經銷商 前微軟經理張銘芳移送地檢署複訊 03:312021/01/23 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣微軟離職經理張銘芳被移送北檢複訊。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 涉嫌以不實政府機關採購報價單向公司取得低價軟體產品，圖利自己友好經銷商的台灣微軟離職經理張銘芳，23日凌晨1時被移送台北地檢署複訊，張態度從容，對於媒體涉及偽造文書等犯罪行為則不發一語。 張銘芳是涉嫌以不實政府機關採購報價單向公司取得低價軟體產品，再私下交給友好廠商在市場出售流通，或以低價順利取得政府標案，張因此獲得380多萬元績效獎金，廠商取得價差高達1.2億元。 群益基金經理人炒股案 打小白球被攔下約談 黃常恩：都認了 石木欽案外案揭司法內控失靈 陪審團協會要求許宗力道歉下台 (中時 ) #張銘 #低價 #圖利 #經銷商 #經理 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蕭美琴一張照遭酸 事實查核中心秀四張照給答案 08:132021/01/23 政治 冰冷角落有溫暖 仕招基金會送愛心感動街友 03:312021/01/23 寶島 不老實 農委會藏8000萬宣傳費遭抓包 04:102021/01/23 政治要聞 15檔漲價題材熱 法人買不停 04:102021/01/23 財經要聞 模具公會三十周年 郭台銘：產業機會將旭日東昇 04:102021/01/22 產業．科技 內神通外鬼 台灣微軟前經理勾結廠商 假標案A走1.2億元 18:202021/01/22 社會 包偉銘砸50萬慶生老婆來全套 04:102021/01/22 娛樂新聞 知名建築師更改防震規格 違法限制競爭圖利 獲緩刑4年 11:242021/01/22 社會 政策撐 大陸內需基金續漲 04:102021/01/22 投資理財 綺瑩資訊假交易詐貸銀行2.6億 負責人李語宸80萬元交保 11:312021/01/22 社會 家住飯店裡 和陸寓邸驚豔高雄 04:102021/01/22 產業．科技 社會熱門新聞 原是寒舍接班人 蔡伯府有宿疾驟逝 來不及在台中開飯店了 - 社會 - 工商 蔡伯府愛上女員工「情定大飯店」曾傳佳話 卻因婚變鬧上法院 - 社會 父子5年驟逝 寒舍蔡家曾因十信風暴家道中落 靠古董翻身 - 社會 桃園資源回收廠暗夜大火 燃燒面積達10個籃球場 警消連夜灌救 - 社會 嘉義公廁驚見「鹽漬頭顱」 警拆7層包裹嚇傻 禮儀師曝悽慘死狀：脖子沒了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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