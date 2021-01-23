涉嫌以不實政府機關採購報價單向公司取得低價軟體產品，圖利自己友好經銷商的台灣微軟離職經理張銘芳，23日凌晨1時被移送台北地檢署複訊，張態度從容，對於媒體涉及偽造文書等犯罪行為則不發一語。

張銘芳是涉嫌以不實政府機關採購報價單向公司取得低價軟體產品，再私下交給友好廠商在市場出售流通，或以低價順利取得政府標案，張因此獲得380多萬元績效獎金，廠商取得價差高達1.2億元。

(中時 )