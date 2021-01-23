《太陽報》21日報導，英國伊奧維頓(Yeovilton)皇家海軍航空站驚爆桃色醜聞。1名野貓直升機飛行員在宿舍中金屋藏嬌，藏匿裸女於衣櫃長達2週，最後因為飄出陣陣異味才為人發現。令人憂心的是，該名女子出生於遠東地區，讓調查的海軍當局憂心她可能是中國大陸派來的間諜。

報導中指出，該名飛行員將女子帶回宿舍，隨後要其躲藏在衣櫥裡好掩人耳目。他還異想天開的在門上貼上標語：「打掃中，請勿進入」，以為這樣便可瞞天過海、掩人耳目。

不過，歷經2週吃、喝、拉、撒、睡全在小小的空間裡，房間傳出陣陣惡臭。周遭同袍實在受不了，舉報士官後破門進入，並發現衣櫥的連身衣後方竟蜷縮著1名裸女。

目前該名女子已在憲兵的押送下離開基地。在調查過程中，她堅稱是直升機飛行員的女友，絕不是大陸派來的間諜；但是，海軍擔心由於該名女子出生於遠東地區，雖持有荷蘭護照，卻可能以此掩護並設下桃色陷阱，從而獲取伊奧維頓的作戰機密。更何況，該基地的直升機2021年正好加入航艦「伊麗莎白女王號」，一同在南海執行任務。

海軍官員表示，她擁有桃色陷阱的一切特徵，海軍不敢冒任何風險。目前海軍正連絡相關機構，全面審核其背景。至於該飛行員，其服役於第847海軍航空中隊，負責駕駛野貓直升機執行空中突擊任務。

飛行員供稱，2人在2019年的某個假日首次相遇。趁著去年聖誕節連假，他把女子藏在後車箱中「暗度陳倉」到基地內。原本打算讓她過完年回荷蘭家鄉；孰知因為新冠肺炎而無法回去，就只好藏在宿舍衣櫥中。儘管2人都說彼此是情侶而非間諜；但所作所為已違反營安規定，飛行員在軍事審判後，恐難逃牢獄之災。

(中時新聞網)