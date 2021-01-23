1974年4月8日，漢克阿倫揮出生涯第715轟，成為大聯盟生涯全壘打紀錄保持人。

月初才以身作則施打新冠肺炎疫苗，看來神采奕奕的前大聯盟生涯全壘打王漢克阿倫（Hank Aaron），今天由其女兒證實已不幸辭世，享壽86歲。名人堂兩天前才痛失生涯324勝的強投蘇頓（Don Sutton），如今連阿倫也撒手人寰，令老球迷悲慟不已。

綽號「鐵鎚」（Hammer）的漢克阿倫是大聯盟長青樹，從1954年打到1976年，雖然是效力勇士、釀酒人兩支小市場球隊，他的生涯755轟卻在大聯盟維持了30多年，直到2007年才被邦茲（Barry Bonds）所超越。

2007年7月大聯盟明星賽，漢克阿倫（右）在全壘打大賽前祝賀正在追逐其生涯紀錄的邦茲，邦茲在1個月後揮出破紀錄的第756轟。（美聯社資料照）

然而，相對於破了紀錄卻因禁藥蒙塵的邦茲，阿倫不論場內外都是模範人物。儘管生涯全壘打退居次席，他仍是大聯盟生涯打點（2297）、壘打數（6856）、長打（1477）等3項紀錄保持人，3298場出賽、3771安都是史上第3，得分2174則排第4。

阿倫在1957年幫助勇士贏得世界大賽冠軍，他也榮膺國聯MVP。此外，他曾獲兩屆國聯打擊王、3座外野金手套，25次入選明星賽也是紀錄。1982年首次獲得名人堂候選資格，阿倫就以97.8％的高得票率上榜，大聯盟更從1999年起頒發「漢克阿倫獎」，表彰當年美聯、國聯的最佳打者。

球場之外，阿倫為爭取黑人權利積極努力，因為他自己就是種族歧視的受害者。阿倫出生於阿拉巴馬州莫比爾，家境貧寒，更從未打過正式棒球校隊，因為只有白人學生可以參加。而在打破「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的生涯全壘打紀錄過程中，阿倫收到許多死亡威脅，因為有人不想看到黑人打破這項紀錄。

但阿倫還是做到了！他在1974年開季的首打席、首次揮棒，就擊出追平魯斯的714轟。4月8日，阿倫在亞特蘭大主場53775名觀眾面前，再將道奇左投道寧（Al Downing）的速球一棒掃出左外野牆外，以715轟成為新科大聯盟全壘打王。

當下阿倫展開英雄式的跑壘，過程一度被兩位熱情球迷衝進場干擾，其中一位是已逝的TNT電視網場邊記者塞格（Craig Sager）。最後阿倫終於踏回本壘，被包圍的隊友們高高舉起，他也與觀眾席上的雙親擁抱，成為大聯盟史上最經典的感人畫面之一。

阿倫引退後成為勇士隊行政高層，也幫助更多黑人球員能跟他一樣，在卸下球員身分後也能轉任行政職務。

Nothing to it! I'm proud to roll up my sleeve and be among the first to receive the COVID-19 vaccine at Morehouse School of Medicine with my friends Hank Aaron and Dr. Louis Sullivan. I do hope hope everyone who has the opportunity follows our example!https://t.co/o6veVeD0JS — Andrew Young (@AmbAndrewYoung) January 5, 2021

2002年，阿倫獲頒象徵美國最高平民榮譽的「總統自由勳章」。但他曾語重心長的說：「黑人在球場上能夠成為超級巨人，但一旦我們的球員生涯結束，就是一切的終點。我們又得『坐回巴士後面』。」這個典故來自1955年的「蒙哥馬利公車事件」，一位非裔美國女士因為拒絕把前排座位讓給白人，竟然遭到逮捕。

漢克阿倫最後一次公開露面，是本月初在亞特蘭大公開接種新冠肺炎疫苗，也呼籲民眾踴躍施打，熱心公益的他開心的說：「能做一件不只幫助自己，也能幫助社會的事情，我覺得非常棒！」可惜不到20天後，阿倫的笑容就像他飛出牆外的755支全壘打一樣，只能留給後人追憶了。

(中時 )