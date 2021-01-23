衛福部桃園醫院爆發群聚感染以來，11天已連環爆出12例，傳染對象從原先的醫護及其家人、看護，更擴大傳染給院內90歲年長病患，並再傳染給家中同住的60歲女兒。部桃一連串的個案爆發，前國健署長邱淑媞怒轟指揮中心，犯下一連串非常要命的邏輯錯誤，加上遲遲不擴大採檢，簡直是坐以待斃。

邱淑媞昨日在臉書上疾呼，現在台灣要全力拉警報！院內、轉院、社區，警報全響起，因為一連串可預防的錯誤！她說，防疫其實只是很簡單的邏輯而已。很遺憾的，指揮中心嚴重欠缺防疫邏輯。台大公衛學院專家被打到噤聲，只剩吹捧的馬屁精、大內宣，這是人民之福嗎？

邱淑媞指出，指揮中心有4個非常基本卻非常要命的邏輯錯誤，首先是醫院內有醫護感染了，那麼同院的醫護接觸者，不是應該居家隔離、檢疫或自主健康管理嗎？比照入境者，採取一人一戶的作法，或入住防疫旅館，不應危及他們的家人。

再者，發生院內群聚，應該只出不進嗎？或應該相反，只進不出、甚至不出不進？處理傳染病，最重要是趕快阻斷傳播！假設真的要准許出院，那一樣比照入境者，採取一人一戶的作法或入住防疫旅館。如果這樣做，就不會有新增的兩例本土病例(出院病人+家屬)。這和醫護的家人感染一樣，只要照既定的防疫邏輯 (比照入境者的管制標準)，絕對是可以預防的。家人的感染、社區的驚恐與經濟重創，是可以不發生的。

第三點，留在醫院的病人該怎麼照顧？到底是感染的病人該一人一室，或其他病人？其實，最需要保護的，是避免尚未感染的病人與醫護遭到感染。目前檢測陰性的，因為有假陰性、有潛伏期，不一定真的沒感染！所以，這裡面可能有人沒感染、有人有感染。如何保護這裏面沒被感染的人？就必須盡量一人一室來照顧。不論是留在部桃或轉到他院的陰性病人，都最好一人一室隔離治療，才不會交叉感染。 這又呼應前面入境檢疫的概念：還沒發病的，全部要一人一室，分隔開來。但，前進指揮官公布的部桃照片，卻把病人全混在一起了，這只要出現任何一個感染或接觸者，就全部交叉汙染了。大誤。

第四點，限制檢驗，反正驗也不是全準？錯！假陰性1/3，驗三個漏一個，但會幫你抓出兩個，總比三個都漏好。現在，太多社區病例曾經在社區趴趴走，一定要立即「擴大社區採檢」，包括桃園和雙北。

最後，邱淑媞說，現在每增加一個病例，就要往後加28天的危險期。看來春節商機，不論是桃園乃至全台，是要泡湯了。一連串要命的錯誤，加上遲遲不擴大採檢，坐以待斃，才會造成這種局面。

(中時新聞網)