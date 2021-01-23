隨著韓國接種疫苗的時間接近，臉部的疫情假期可能所剩無幾，有人甚至把可能是僅剩的疫情解除前這段時間稱為「美容的最後機會」。（圖／路透）

新冠疫情正在以人們想像不到的方式快速地改變世界，許多行業在疫情下蕭條或瓦解，也有許多行業蓬勃發展。而這當中有更多的行業興衰出乎人們意料，其中尤以曾興盛一時的韓國整形業再次異軍突起，成為疫情中獨樹一格的熱門產業。

情的陰影仍然籠罩著世界，不少國家迎來第2波甚至是第3波的疫情。而由於疫情期間持續已近一年，很多產業採用愈來愈多的居家工作方式，加上一旦有必要出門也需要全程戴上口罩，一些曾想整形卻苦無適當時機的民眾抓緊這個必須遮住臉部的時機，給自己的容貌做些嚮往以久的細部調整。

據《朝鮮日報》報導，今年世界各國受疫情影響，居家工作人群增加，出門機會也大幅減少，很多行業都受到衝擊，但韓國的整形外科和牙科卻意外爆紅。由於疫情關係，出國旅行不便，曾經是韓國整形業大宗客源的大陸客降至冰點，但韓國本國顧客卻大幅增加。韓國網路論壇上搜尋關鍵字辭以圍繞整形話題最熱門，例如「天氣冷又宅家想整形」、「居家工作想諮詢面部抽脂手術」等文章熱度居高不下。

一般在韓國年輕人都選在大學入學考試結束後進行整形手術的，或者連續假期，現在新冠疫情打破了這種常規。去年疫情擴散以來，許多想藉機去整容的人都發現，預約美容諮詢的人愈排愈長，安排手術的時間愈等愈久，顯然想趁著疫情期間彼此較少見面而想做整形手術的人快速成長。疫情造成整形業在百業蕭條中異軍突起，讓許多人大感意外。

除了進行臉部整形美容，疫情期間趁機接受牙科手術的人也很多。韓媒報導稱，因為戴上口罩，比較不會被人發現自己正在進行牙齒矯正。很多人整形後還要抓緊時間，打算藉此時機把臉上所有不滿意的地方一樣樣地全部整個徹底。業者指出，一開始顧客形整通常從一些被口罩遮擋的五官項目開始進行諮詢，例如鼻子、嘴唇，但最後很多人都選擇多種項目一起進行或分階段進行。他們對臉上所有部位的整形都感興趣，除了口罩遮住的部位如鼻子和嘴唇要整，而眼睛、眉毛和額頭等戴上口罩後特別能顯露美感的部位變得更重要，當然也要整。

大量的市場需求也明顯反應在行業產值上，2020年韓國整形行業市場產值創下新高。據韓國韓亞金融研究所上月發佈的《新冠疫情帶來的消費形態變化Ⅱ》報告顯示，去年1-10月，韓國整形外科的營收同比上年增加10%。韓國最大的網路整形手術平台Gangnam Unni統計，2020年韓國整形行業的規模達到了107億美元，比2019年增長了9.2%，預計今年將可成長至118億美元左右，在各個行業裡可說一枝獨秀。

韓國整形資深從業者認為，這段時間的整形狂熱很大程度上是來自一種報復性消費，人們通過整容來表達他們被新冠病毒壓抑的情緒。整形時除了整外形，還可以藉此整心情。很多人更因此捨得把政府發放的紓困金，全數用在整形上。據統計，政府紓困金的流向中大約有10.6%用在整形支出，僅次於超市和餐館。

在第3波疫情的衝擊之下，韓國整形業熱度不減。韓國《news1》網站報導說，不只疫情期間前往整形醫院的韓國人大幅增加，現在隨著接種疫苗的時間接近，臉部的疫情假期可能所剩無幾，有人甚至把可能是僅剩的疫情解除前這段時間稱為「美容的最後機會」。

(中時新聞網)