臉書上有網友提供一張美國CNBC電視台現場轉播截圖，圖中明顯標出蕭美琴出席拜登就職典禮所站的位置，很清楚看出蕭美琴正在現場拍照，她的衣著樣式顏色與場景相關位置與蕭美琴公布的照片非常一致。（圖／臉書）

美國新任總統拜登於20日宣誓就職，駐美代表蕭美琴獲邀參加典禮。被藍營質疑，蕭美琴是以一般民眾的身分持票進場觀禮，民進黨有膨風之嫌。資深媒體人黃暐瀚表示，當天歐盟駐美大使、德國駐美大使、比利時駐美大使、印度駐美大使、荷蘭駐美大使，與蕭美琴的位置相同，證明這區確實是使節的「VIP區」。而蕭美琴所站的地方，是台灣觀禮團以往一直被分配到的「外區」。

黃暐瀚在臉書指出，這兩天收到很多網友來信，私傳所謂「打臉蕭美琴證據」給他，包括「只是去蹭個熱度，圍牆外拍張照」、「根本沒有受邀」、「拿不出邀請函」、「沒有戴識別證」、「站在草皮區一點都不尊榮」、「票是買的吧」等等質疑。他認為，蕭美琴「擁有邀請函」一事，毫不懷疑。藍營或其支持者若再繼續糾纏這個問題，很可能將再次「跳進洞裡面去」。

黃暐瀚表示，不要被網路所謂的「懶人包」誤導。蕭美琴所站的地方，雖然不是內區，而是台灣觀禮團以往一直被分配到的「外區」，過去王金平、游錫堃帶團，位置都在這兒。這個位置，絕不是沒有邀請函就能夠隨意抵達的，蕭美琴能站在這裡，代表她手上一定持有邀請函。何況今年特別嚴，周邊早就封路，怎可能讓人隨意逛到這邊？

黃暐瀚接著表示，當天歐盟駐美大使、德國駐美大使、比利時駐美大使、印度駐美大使、荷蘭駐美大使，與蕭美琴的位置相同，證明這區確實是使節的「VIP區」。其他各國的大使，也未配戴「證件」。而所謂蕭美琴是獨立接受「就職典禮籌備委員會 JCCIC」邀請，可以另外攜帶一名隨員的說法，從當天的美國CNBC電視台轉播的影片中，清楚看見，蕭大使的隨員應該就是口譯哥Vincent，他負責幫蕭美琴拍攝影片，這段過程，都被記錄下來。

黃暐瀚指出，唯一目前不敢說死的事情，是「買票進場」，今年入場限制不到兩千人，還有沒有賣票？他還在查證中；在野黨當然可以提出這種質疑，但沒有證據之前，不能指控考100分的學生，一定是因為作弊。中華民國的駐美大使，能夠出席美國新任總統的就職典禮，這件事對台灣、對中華民國來說，到底是好事還是壞事？如果不是壞事，何不鼓勵祝福蕭大使。請她繼續在美國為中華民國的外交努力。

民進黨國際事務部主任羅致政日前表示，蕭美琴獲邀觀禮，是1979以來，我國首度得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請。據知，過去訪團觀禮，都是透過美國議員提供給選民入場券。

有網友認為：「我不懷疑邀請函的存在，而是『首次』這兩個關鍵字。蕭美琴是代表國家的駐美代表，發言必須字斟句酌，這攸關國家的尊嚴和誠信！我個人覺得研究邀請函是否存在其實滿無聊的，顯得格局狹隘凸顯台灣的困境和可悲！我們更應該探討台灣在拜登政府下能獲得什麼樣的實質利益才對 不是嗎？」、「我是覺得沒什麼好吵，可是歷年來去參加過的也不是只有她，要膨風吹牛也沒必要。」

何不祝福，蕭美琴？ 每到週五，我的心情，都特別輕鬆。 一週滿檔的工作，到了週五夜，可以暫時放下，休息兩天，趁著睡前，想跟關注我的網友，說說暐瀚的「心內話」。 媒體的責任，是監督，批評政府，是為了讓政府更好，並不是為了「毀滅」這個政府。... 由黃暐瀚發佈於 2021年1月22日 星期五

(中時新聞網)