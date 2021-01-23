多空交戰 美股多數下跌 10:352021/01/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在市場對美國財政和貨幣刺激措施抱持信心之際，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒株的消息卻令投資人深感憂慮，華爾街股市今天多數下跌。 道瓊工業指數終場下跌179.03點，或0.57%，收在30996.98點；標準普爾500指數下跌11.60點，或0.30%，收在3841.47點。 以科技股為主的那斯達克指數上漲12.148點，或0.09%，收在13543.063點。（譯者：徐睿承）1100123 台股投資趨勢展望 台積狂牛暫歇 外資大提款 (中央社) #指數 #終場 #科技股 #標準普爾 #11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新台幣升勢強 周漲0.35％ 04:102021/01/23 金融．稅務 外資賣超343億 下周仍看多 04:102021/01/23 財經要聞 環球晶加價併世創 每股140歐元 04:102021/01/23 財經要聞 理財健診－台股ESG基金、ETF 建構資產核心 04:102021/01/23 產業特刊 台灣50除息首日 零股族大掃貨 04:102021/01/23 財經要聞 華新將砸18億 買東元股票 04:102021/01/23 證券．權證 15檔配息率殖利率雙高股 魅利十足 04:102021/01/23 證券．權證 熱門股－陽明 獲利亮眼後市可期 04:102021/01/23 證券．權證 15檔漲價題材熱 法人買不停 04:102021/01/23 財經要聞 零接觸商機夯 宏碁資訊漲近兩成 04:102021/01/23 證券．權證 渡邉和風無菜單吃驚喜 04:102021/01/23 時尚消費 國際熱門新聞 賀錦麗就職這一幕 又被辛普森家庭預測中了 - 國際 帕金森氏症救星 加國發現延緩發病最長逾17年的飲食法 - 國際 禁核武條約生效 擁核國拒簽 - 國際大事 - 中國時報 蓬佩奧卸任首推文藏神秘數字 透露下一步動態了 - 國際 【拜登新政】拜登就職秒變阿伯 桑德斯路人裝讓網友暴動了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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