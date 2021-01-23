在市場對美國財政和貨幣刺激措施抱持信心之際，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒株的消息卻令投資人深感憂慮，華爾街股市今天多數下跌。

道瓊工業指數終場下跌179.03點，或0.57%，收在30996.98點；標準普爾500指數下跌11.60點，或0.30%，收在3841.47點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲12.148點，或0.09%，收在13543.063點。（譯者：徐睿承）1100123

(中央社)