娛樂8點半》59歲華裔美籍女星陳冲是大陸演藝圈第一批闖蕩好萊塢的電影明星，出道44年演過無數經典作品，她在《末代皇帝》成功塑造了皇后婉容悲慘又心酸的一生，更先後以《紅玫瑰與白玫瑰》、《意》兩度拿下金馬影后。然而隨著近日鄭爽代孕棄養風波不斷延燒，陳冲昔日黑歷史也再次被網友提起，感嘆陳冲不輸鄭爽的狠心，也好奇當年遭她「轉讓」的雙胞胎養女，如今下落為何？

曾在電視劇《如懿傳》客串飾演周迅姑母「烏拉那拉氏」的陳冲，雖然戲份不多，但與飾演「甄嬛」的老戲骨鄔君梅間精彩互嗆的宮鬥戲碼，卻叫觀眾看了印象深刻，成為整齣劇的亮點之一。

陳沖在《如懿傳》與鄔君梅對手戲精彩萬分。(取自電視劇如懿傳微博)

其實出道多年的陳冲，演技早已獲無數獎項肯定。出身自上海醫藥世家的她，爸爸陳星榮是知名放射學專家，曾任華山醫院院長，爺爺陳文鏡曾留學美國，是外科名醫，所以她從小耳濡目染養成愛讀書的習慣，還被栽培學習鋼琴等才藝，甚至參加學校劇團活動，為她日後演出打下扎實基礎。

陳冲1976年在電影《青春》嶄露頭角，很快地成為大陸知名影星，但她並不滿足於現況，決定在1981年赴美進修，參與電影《末代皇帝》更獲得奧斯卡最佳影片肯定，讓陳冲得以在好萊塢站穩腳步。

《末代皇帝》尊龍、陳沖劇照。(本報系資料照)

陳冲身為一個演員，可說是完美、挑不出缺點，但她卻有一段揮之不去的黑歷史，那就是在1998年「轉讓」雙胞胎養女爭議。

原來當時陳冲與第二任丈夫結婚多年，被醫生判定難以懷孕，因此打算在大陸領養一對年僅1歲多的雙胞胎姊妹。然而造化弄人，陳冲卻在辦理領養手續過程中，發現自己懷有身孕，並在領養雙胞胎姊妹後的3個月，生下女兒Angela。

陳冲當時受訪，堅稱會對三個女兒一視同仁，但此後這對雙胞胎姊妹就再也沒出現在公開場合，更沒聽過陳冲提起過。多年後，這對雙胞胎養女更傳出被陳冲以「沒有母女緣分」為由，退回去了，消息一出也讓陳冲受到輿論強烈撻伐。

不過當時陳冲經紀人亦向陸媒駁斥陳冲棄養一事，他解釋陳冲是發現自己真的很難同時照顧三個小孩，迫不得已才將養女轉讓給一對紐約夫婦，「陳冲認識這對收養孩子的夫婦，當時他們非常希望能夠收養孩子，而這對夫婦的經濟條件很好，現在兩個孩子生活得也很好。」

經紀人還說，陳沖和每年都會和這對夫婦互寄卡片保持連絡，也知道小孩過得很好，但對孩子來說，沒有必要知道太多當初領養細節，因此陳沖和孩子本人已經沒有聯繫了。

(中時新聞網)