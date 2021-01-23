以天然香辛料起家的「百鮮企業有限公司」（百鮮），由於跨界生產高蛋白粉，2020年業績不但未受疫情影響，還逆勢成長2成。來到位於新北市林口區的百鮮，員工們在大門口忙著將一箱箱的貨物裝上貨櫃，空氣中透著淡淡的中藥香，走進四樓的辦公室，味道更是濃郁。40歲的總經理林裕閔一見到本刊記者就笑著解釋，「樓下工廠正在做燒酒雞的料理粉包，很香吧！我們都用通過農藥殘留及重金屬檢驗的合格藥材磨成粉末，好讓湯頭快速入味。冬天是我們的旺季，因為許多廠商找上我們代工進補中藥包。」

百鮮由於二○一九年底訂單滿滿，已將倉庫改建為新產線。（圖／馬景平攝）

「我們每天生產超過4000公斤的調味粉，從2019年11月後訂單全滿，導致生產線不敷使用，只好把原本的倉庫擴充為生產線，另外租倉庫；2020年才花了10個月，就打破2019年整年的營業額，接下來會更好！」林裕閔的語氣帶點自豪。

小時候總會幫忙摺胡椒盒的林裕閔，自嘲由於不愛念書，二專畢業後就回家幫忙，當起業務兼司機。不過，他當年和父親林錦鴻（已故）相處時，父子倆常常一言不合就在車上「打架」，「生意不好，他（林錦鴻）碎碎念，生意好也碎碎念，我聽到煩，忍不住就揮拳。」

林錦鴻42歲才創立百鮮，當時公司規模不大，業績從零開始。（圖／百鮮提供）

經過多年的磨合與歷練，現在的林裕閔已能完全理解父親當年碎念的用意，「他（林錦鴻）想提醒我們，隨時保持危機感。」

有趣的是，如今林裕閔也「遺傳老爸」，有時會和負責行銷的妹妹林奕君、管理廠務的弟弟林奕瀧鬧脾氣，「我們意見不合時，妹妹會直接開嗆為什麼要聽我的，弟弟則悶不吭聲，轉頭照他想要的方式去做，我有時候氣到會開車出去兜風，好幾次稍微冷靜後想了一想，才發現他們是對的，這就是我們溝通的方式，大家都是求好心切。」

父親過世後，林裕閔和媽媽、弟弟及妹妹一起撐起百鮮，將事業版圖愈做愈大。（圖／馬景平攝）

一旁的廖采真聽到長子林裕閔大爆一家人的「相處之道」忍不住緩頰，「他們做什麼事都會彼此討論，也會和我說，我不用說太多，很放心。」卻遭林裕閔直接吐槽，「因為媽媽負責財務掌握資金，不告訴她就沒有錢啊！」母子倆一來一往地鬥嘴，都是愛。

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(中時新聞網)