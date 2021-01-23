自稱「粉王」的林裕閔，遺傳父親的敢衝個性，接手調味料公司「百鮮」7年來，讓公司愈做愈大，從小看著父親從無到有、日夜打拼，也讓他在事業上先求有、再求好，努力和母親、弟弟及妹妹帶著百鮮一步一步成長。

百鮮成立於1988年，創辦人林錦鴻原本在姑姑的胡椒公司擔任業務，從中看見商機，在42歲那年決定創業，販售胡椒和辣椒等天然香辛料給北市迪化街的商家。然而，一開始業績不佳，「當時非常辛苦，因為消費者只買認識的品牌，爸爸為了養家，還曾兼差擺麵攤好幾年。」林裕閔回憶。

父親林錦鴻還在當業務時，常常帶著一家人出去遊玩。（圖／百鮮提供）

父親的努力，林裕閔都看在眼裡。他覺得父親非常有頭腦，而且會變通：「父親去吃自助餐，看見餐廳提供現熬的仙草茶，他就發明了仙草粉、想幫店家節省功夫，最後成為燒仙草的主原料；他覺得炸雞有商機，很早就發明了炸雞粉，但因為走在時代前端，市場卻還沒出現。」

1993年，涮涮鍋在台灣遍地開花，林錦鴻根據業務朋友提供的基礎配方，研發出「進階版」的大骨粉，一推出便大受歡迎，短短時間搶下近9成市占率，賣破千萬罐。「我們的大骨粉是用整塊豬肉，經過酵素水解成肉泥，再製成粉末，和奶粉的製程一樣。」林裕閔解釋。

大骨湯粉是百鮮最受歡迎的產品，已熱銷20餘年。（圖／翻攝自FB）

大骨粉帶來火紅業績後，林錦鴻夫婦決定貸款上億元興建自己的廠房，然而，2014年年初完工不久，林錦鴻就因為長年和盤商喝酒弄壞身體，第5次中風後離世。

新廠落成時，林錦鴻與廖采真開心留下合照，只可惜幾個月後林錦鴻就過世了。

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(中時新聞網)