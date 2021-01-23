父親42歲才創業、成立百鮮，長子林裕閔18歲就在家幫忙、身兼業務及司機二職，他看著父親靠著大骨粉一戰成名、想讓公司更具規模化而蓋新廠，卻在落成剪綵後不久即第5次中風而離世，必須一肩扛下責任的他，沒想到還有更大的難關在後頭。

「當年爸媽蓋廠其實是投資過度，因為那時的年營業額僅有5000萬元。」一心想要盡速償清貸款的林裕閔，四處奔波拚業績，卻遇上鼎王餐飲集團的食安風暴（旗下火鍋店遭踢爆湯底摻粉造假），「那一年（2014年）幾乎所有的加工食品都被當成『化學貨』，尤其是我們這一行，業績更是每況愈下，為了活下去，我們連分裝紅豆、綠豆及太白粉都接。」

為防中藥材有重金屬或農藥問題，百鮮添購設備自行檢驗。（圖／馬景平攝）

那一陣子，林裕閔想方設法要脫離食安風暴，決定先讓工廠獲得ISO22000（ISO為全球最大的國際標準化組織）及HACCP（國際認可的食品驗證標準證書）的認證，「只要有認證，搭配生產履歷及出廠證明，客戶就能夠對消費者交代，消費者也會對產品有信心；我們現在出廠的每一批產品，都會在自己的實驗室進行檢驗，嚴格把關。」

2015年間，林裕閔為求擴大客源，加入「阿里巴巴國際站」（海外B2B跨境貿易電商平台），剛開始對業績助益不大，但只要有客人詢問，他總是知無不言、言無不盡，在平台上，他自稱「粉王」，就是為了吸引客戶的注意力，自帶廣告效果。

直到2016年間，一名在美國做餐飲的台商下了大訂單，才讓林裕閔一吐怨氣，「原本都和越南訂貨的台商，抱著想回饋家鄉的心情找上門。我原本也沒有當一回事，反正有問必答，沒想到對方一口氣訂了8個貨櫃、逾百公噸的胡椒，我們合作至今！爸爸曾說過，貢丸湯只需灑一點胡椒粉，他一輩子可能最多只賣50公噸，我們一年就賣了他的好幾輩子！」

2016年時，百鮮曾一次出貨上百噸的胡椒粉到美國，讓林裕閔非常有成就感。（圖／百鮮提供）

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(中時新聞網)