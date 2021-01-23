小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（23日）新聞重點。

【1】葉倫：與台簽訂貿協 非拜登新政當務之急

美國新財長提名人、聯準會（Fed）前主席葉倫，承諾全面評估大陸實施中美第一階段貿易協議的情況，不會立即取消前川普政府對陸方加徵的關稅。她還稱，對外簽署新的自由貿易協定，例如與台灣洽簽貿易協定，並非新政府的當務之急。行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中昨針對相關問題指出，台美長年的貿易障礙已經移除，是朝條件更好的方向走，只要時機成熟，總會「水到渠成」。

【2】原民王光祿打獵釋憲案 將辯論

布農族人王光祿2013年以長槍獵捕山羌，他因此遭判刑3年半定讞，2017年審理非常上訴案的最高法院法官裁定停審，聲請釋憲，歷經3年多的等待，司法院大法官22日決議，3月9日在憲法法庭進行言詞辯論，再作成釋憲解釋。

【3】3陸媒獲准派員來台輪替

新冠疫情在兩岸延燒，兩岸邊境管制只會更加嚴格，陸媒在台駐點輪替限制仍無法鬆綁，許多人都已「撐不住」，近期陸續返回大陸過年。據了解，部分陸媒以「人道」需求為由，向我方提出輪替申請，陸委會官員透露，已有包括湖南衛視等3家陸媒的案件已走完申請程序，可再派員來台。

【4】南鯤鯓代天府出書 籤詩大解密

曾抽出「武則天坐天」國運籤的台南市南鯤鯓代天府，建廟359年來，籤詩因修改抄寫或印刷校勘疏忽，造成文本差異，廟方委託中華民俗藝術基金會校勘籤詩，出版《南鯤鯓代天府籤詩解密》新書，內有譯語、典故、解詩籤，將供2萬多間分靈廟參考使用，新籤印好擺出，香客看了都稱許雅緻。

【5】兒女嗨聽五月天 品冠吃味

品冠22日特地趁兒子、女兒放寒假，3人一同前往「格林童話-白雪公主與七矮人特展」，享受親子時光。品冠前不久帶小孩看五月天演唱會，還與五月天一起開心合照，兒女當晚跟著五月天的歌曲又唱又跳，品冠昨說：「有點吃味，他們原本從小都是聽爸爸的歌。」笑稱五月天是很熱血、青春有活力，但他這個爸爸的地位還是很難被超越。

(中時新聞網)