衛福部立桃園醫院22日再爆兩本土病例，其中一例為90多歲的男性（案881），也是部桃首位病患染疫；其60多歲的女兒（案882）因密切接觸也遭感染。台大醫師黃立民認為，這顯示病毒已在社區內散播，他提醒，「這是很不好的現象，所有轉院、出院的桃園醫院病患，最好都要追蹤掌握！」
正當外界納悶部桃的院內感染竟無一病患受波及，指揮中心22日就公布含住院者在內的兩名本土個案。其中案881長期臥床，他是由案852護理師照料的患者，也是國內最年長確診個案。
指揮中心表示，案881一採陰後出院，但因案852確診，他隨即被匡列。之後因牙痛，在衛生局高規格防疫安排下前往長庚就醫，二採陽後直接送負壓病房治療，民眾不必驚慌。
問題是與他同住的大女兒，也在22日上午確診，指揮中心甚至提前在下午記者會發布。在疫調未明朗前，案882的足跡令人擔心。根據《自由時報》報導，台大兒醫院長黃立民認為，個案會出外走動，病毒很可能已在社區傳播。
「這是很不好的現象，所有轉院、出院的桃園醫院病患，都應該要追蹤掌握。」黃立民並透露，台大醫院已針對桃園來的患者，建議接受篩檢。
指揮中心昨起啟動「部桃專案」，針對1月6日至19日由該院綠區出院或轉院病人，一律在健保卡註記「自主健康管理」。
(中時新聞網)
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