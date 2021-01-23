事實查核中心證實路人可圍觀美總統就職為錯誤訊息。(取自台灣事實查核中心臉書)

美國總統拜登20日就職，民進黨宣稱我駐美代表蕭美琴首次獲美國「就職典禮國會聯合委員會」之邀，代表政府出席就職典禮，卻被質疑只是在草坪打卡、以一般民眾的身分持票進場，藍營更提案凍結駐美代表蕭美琴的交際費。對此，台灣事實查核中心昨(22日)在臉書提供查證後的解答，還秀出四張其它國家駐美大使在相同草坪的照片，表示蕭美琴的確有到現場參加拜登就職典禮。

台灣事實查核中心針對網傳「台灣駐美代表蕭美琴沒有被邀請參加拜登就職，買門票也能去自拍，而路過民眾也能去觀禮？」積極進行查證，分別是第一，美國媒體就職典禮的直播畫面，拍攝到駐美代表蕭美琴於國會山莊前的草坪，草坪前為觀禮貴賓區；第二，美國第59屆總統就職典禮未開放民眾觀禮，僅有受邀貴賓能在國會山莊前觀禮，傳言稱「一般熱情民眾在外圍誰都可以觀禮」，並不是事實。

台灣事實查核中心提到第三，此屆就職典禮受邀貴賓僅1000多人，並未開放美國會議議員贈票，華府並關閉博物館區，鼓勵民眾看直播，民間提供套裝行程或門票的業者，也無法提供任何門票。

台灣事實查核中心調查後，發現印度駐美大使館、荷蘭駐美大使 André Haspels、比利時駐美大使 Jean-Arthur Régibeau與歐盟駐美大使 Stavros Lambrinidis 的推特帳號，這些駐美大使在拜登就職典禮當天，均上傳了在就職典禮現場所拍攝的照片，他們所在的位置，正是美國國會大廈矮牆前的草皮上。因此台灣事實查核中心強調，網路傳言蕭美琴沒有被邀請參加拜登就職為錯誤消息。

(中時新聞網)