部桃醫護全副武裝，深夜警戒區住院患者轉，照片感動千人。（圖／翻攝自柳育漢臉書）

衛生福利部桃園醫院爆群聚，至今有12名醫護及相關人士染疫，警戒區的住院患者須轉院，而醫院專員柳育漢發文分享，醫護半夜穿防護裝備「兔寶寶装」協助患者轉院，當時過程緊急、工作繁重，但無一人抱怨，默默堅守崗位，畫面曝光讓人動容，也讓上千名網友看到泛淚。

柳育漢昨晚在臉書上分享，1月20、21日住院病患大規模轉送外院時，當時與一名醫師負責後送區的救護車指派調度與轉送工作，每一位病患上車前，救護人員都會向隨車家屬再次確認病患病床號、姓名以及目的地醫院。

柳育漢表示，每當看到家屬拎著大包小包的行李上救護車，讓他都有很深感觸，也頻頻向家屬致歉，「真的不好意思，造成你們不便，希望到外院後早日康復！」

柳育漢指出，由於病人的數量較多，轉送作業一路持續到半夜，無論是對負責跨院轉送聯繫的協調員、病房醫護人員、救護人員或病患家屬來說，真的都很辛苦！而家屬也暖心地說：「不會啦！謝謝你們幫忙安排，你們比較辛苦！希望大家都能平安！」

柳育漢也說，不管是119消防局或民間救護車公司的救護人員，必須要一直穿脫防護衣往返不同醫院載送病患，每趟勤務結束還得幫救護車清洗消毒，才能再執行下一趟的任務，其實大家都很累，但沒有人抱怨，都在默默地做事，替醫護分憂解勞。

柳育漢透露，看見部桃這一波緊急轉送，讓他非常感動，而不得已須轉出的病患及家屬，幾乎都能諒解、配合。「我想，大家如果都能配合疫情指揮中心的相關防疫及應變措施，我們都能越來越好的。」貼文吸引千人狂讚，許多人看完眼眶泛淚。

台大醫院婦產科名醫施景中也發文表示，半夜有一群人全副武裝，在部桃忙著將剩下的院內病人安頓好、送上救護車。半夜在高速公路上奔馳著，「我們覺得天氣冷，他們卻包在密不通風的兔寶寶裝中好幾個小時，覺得悶熱。」那場景很令人感動。

一名部桃護理師也感性PO文，去年參與解隔離的任務，看見民眾見到被隔離家人時含淚致謝的樣子，瞬間讓她感覺到自己使命的重要，也下定決心「我們盡最大的努力保護好你們！」如今部桃爆發群聚感染，19至21日忙著將病人轉到安全的院區，連吃飯休息的時間都沒有，全程都是靠「我們一個絕對不能少」的念頭撐過去。謝謝守在第一線的醫護與民眾力挺，也謝謝老天給她機會為全民盡一份力。

(中時新聞網)