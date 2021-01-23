寒舍集團創辦人蔡辰洋的長子蔡伯府昨天（22日）晚間逝世，享年48歲；他生前曾任集團董事長，與胞弟蔡伯翰打下寒舍江山，主要負責管理喜來登飯店，2015年突以「完成階段性任務」為由卸任董座，逐漸淡出經營角色、只掛名董事，當時外界傳出他健康有狀況，但都未證實，如今辭世消息震驚眾人。

蔡伯府（左）生前曾任集團董事長，與胞弟蔡伯翰（右）打下寒舍江山，主要負責管理喜來登飯店，2015年突以「完成階段性任務」為由卸任董座。（圖／中時資料照）

已故寒舍創辦人蔡辰洋與元配生下長子蔡伯府、次子蔡伯翰和女兒蔡佳棻，他在2002年買回來來飯店並改名喜來登飯店後，徵召蔡伯府回到家族擔任董事長；蔡伯府主要負責經營喜來登飯店，不過他所學為財務金融、曾任職於中國信託與日盛證券，坦言沒想過會投身飯店服務業。

已故寒舍創辦人蔡辰洋（左）與元配生下長子蔡伯府（右），蔡伯府主要負責經營喜來登飯店，曾坦言沒想過會投身飯店服務業。（圖／中時資料照）

蔡伯府寒舍集團擔任董事長，弟弟蔡伯翰是執行長，2人多年來合力打下寒舍江山，不過他在2015年以「完成階段性任務」為由卸任董座，僅以股東身份出任董事，當時就外界就曾傳出他健康狀況出現問題，但未證實；2016年寒舍集團上市掛牌時，由時任董事長的賴英里、執行長蔡伯翰敲起開盤大鼓，他未出席。

蔡伯府在2015年以「完成階段性任務」為由卸任董座，僅以股東身份出任董事，當時就外界就曾傳出他健康狀況出現問題。（圖／中時資料照）

蔡伯府身為家族中長子，最早被欽點為接班人，2015年卸任董座後就逐漸退出經營；他在2004年與自家飯店員工黃閔暄結婚，但後來黃傳出婚外情，他曾揚言要綁架妻舅的兒子，一度躍上社會版面。

(中時新聞網)