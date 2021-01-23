The NBA is rescinding the second technical foul on Warriors forward Draymond Green last night vs. New York, which forced him to be ejected late in the first half, the league tells me and @anthonyVslater. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日爆料，針對勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林昨在勇士與尼克比賽上半場被吹第2次技術犯規，導致他提前驅逐出場，聯盟已經決定正式撤銷這次技術犯規，證明追夢這次是無辜的，裁判卻還在死不認錯。

當昨天勇士與尼克打到上半場還剩1分04秒，卓雷蒙格林突然在場上大聲咆嘯，疑似不滿尺度，遭到主裁判班泰勒吹判第2次技術犯規，換來直接驅逐出場，也造成勇士軍心大亂，下半場就遭尼克拉開領先差距，最後以104比119不敵尼克。

儘管狀況發生當時，勇士總教練科爾與其他球員不斷跟班泰勒解釋，卓雷蒙格林並非針對裁判怒吼，而是對著自家年輕中鋒懷斯曼，可惜班泰勒根本聽不進去，賽後接受媒體追問，班泰勒甚至強調，他們根本沒有考慮過撤銷那次技術犯規。

這也點燃卓雷蒙格林的怒火，他在賽後嗆聲，「厚顏無恥，這就是特權！我想知道這件事有什麼後果，不能夠就這樣算了，一場比賽可以決定很多東西，尤其是會影響一支年輕球隊的士氣，這太難了。」如今他總算洗刷冤屈，但勇士還是輸了。

(中時 )