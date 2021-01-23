根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞23日爆料，針對勇士前鋒「追夢」卓雷蒙格林昨在勇士與尼克比賽上半場被吹第2次技術犯規，導致他提前驅逐出場，聯盟已經決定正式撤銷這次技術犯規，證明追夢這次是無辜的，裁判卻還在死不認錯。
當昨天勇士與尼克打到上半場還剩1分04秒，卓雷蒙格林突然在場上大聲咆嘯，疑似不滿尺度，遭到主裁判班泰勒吹判第2次技術犯規，換來直接驅逐出場，也造成勇士軍心大亂，下半場就遭尼克拉開領先差距，最後以104比119不敵尼克。
儘管狀況發生當時，勇士總教練科爾與其他球員不斷跟班泰勒解釋，卓雷蒙格林並非針對裁判怒吼，而是對著自家年輕中鋒懷斯曼，可惜班泰勒根本聽不進去，賽後接受媒體追問，班泰勒甚至強調，他們根本沒有考慮過撤銷那次技術犯規。
這也點燃卓雷蒙格林的怒火，他在賽後嗆聲，「厚顏無恥，這就是特權！我想知道這件事有什麼後果，不能夠就這樣算了，一場比賽可以決定很多東西，尤其是會影響一支年輕球隊的士氣，這太難了。」如今他總算洗刷冤屈，但勇士還是輸了。
(中時 )
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