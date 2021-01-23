臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票。黃21日表示，自己對議員這份工作問心無愧，任內也為鳳山爭取許多建設，盼選民在2月6日出來投反對罷免票，陪她一起度過難關。此發言堪稱黃前所未有「最低姿態」，不僅引發關注，更在一日內獲得超過3600人按下讚、大笑、憤怒等表情，並吸引超過2300人留言，網路效應極為熱烈。

黃捷昨日（21）接受《放言》專訪表示，罷免的本質不該是一場「藍綠的對決」，就像那些支持「罷韓」的民眾，他們並不會特別強調自己的政黨屬性，而是秉持「韓國瑜哪裡做得好與不好」而去罷免。除坦言自己對罷免案「其實是滿問心無愧的！」更向鳳山選民喊話：「希望大家可以陪我度過這個難關。」

《中時新聞網》此新聞一出，短短17小時即獲得超過3600人在臉書按下各種表情，其中又以1800餘人的「大笑」表情佔過半數，「憤怒」表情也有超過600人；也吸引了超過2300人留言，其中一面倒都是痛罵、諷刺黃捷的文字。

網友紛紛表示：「鳳山一定要清捷，大家才能過個乾淨年」、「自我感覺太良好，不清捷不行！」「高傲的低姿態嗎？」「果然開始裝可憐了，再哭一下就過了」、「妳就是太囂張的政治人物！」「哀兵？臺灣人有情，但不應該濫情」、「萊豬偷跑還問心無愧嗎？」「為什麼縮了？不是做很好嗎？」「鳳字不是不好寫嗎？」此外，也有網友持不同看法：「黃捷在地方上有做事，比王浩宇之流好多了」、「大家熱衷罷免也不要失了理性」、「其實這個小女生滿可愛的」。

(中時新聞網)