大陸演藝圈近來不平靜，接連爆出鄭爽代孕棄養小孩、華晨宇認和張碧晨生女，如今又爆出趙麗穎和馮紹峰已經離婚，甚至還有網友直指小孩的生父另有其人，讓夫妻倆在第一時間氣的發聲明撇清謠言，強調對此不實言論絕不姑息。

趙麗穎和馮紹峰結婚至今3年，婚後兩人育有一個寶貝兒子，一家三口幸福模樣讓人稱羨不已，不過昨（22日）卻傳出趙麗穎和馮紹峰離婚消息，甚至直指孩子不是男方親生，這讓夫妻倆氣到在第一時間同步發聲明闢謠，強調網路環境雖給人言論自由，但使用者仍須對自己的言論負責，呼籲所有網友能刪除和停止傳播不實傳聞，此舉已是嚴重侵害當事者及家人合法權益的惡劣行為，強調對此行徑絕不姑息。

趙麗穎發聲明駁斥傳聞。（圖／趙麗穎工作室微博）

對於不實傳言四起，網友也紛紛留言痛批：「趁亂爆假料造謠中傷女演員的人真是惡毒至極」、「網路並非法外之地，對於惡意造謠者的行徑絕不能姑息」、「造謠一個小孩是什麼居心？？？？做個人吧」。

馮紹峰發出聲明駁斥不實傳聞。（圖／馮紹峰工作室微博）

趙麗穎和馮紹峰2016年合作《西遊記女兒國》擦出愛火，兩人雖多次被目擊互動親密，甚至被目睹她夜宿男方家過夜，但兩人對於戀情仍是三緘其口，後來挑在2018年10月16日，也就是趙麗穎生日當天，直接宣布結婚喜訊，更於前年3月迎來寶貝兒子，一家三口幸福模樣讓人稱羨不已，近來趙麗穎也復出拍攝古裝劇，獲得相當好的評價。

(中時新聞網)