針對美國共和黨籍參眾議員、部分輿論訾議中國對前川普政府官員的制裁。陸媒《環球時報》23日社評指出，他們顯然很想看拜登政府一上來就與北京衝突的熱鬧。必須指出，北京是在制裁美國前政府的官員，那些人嚴重傷害了中國國家利益，尤其是前國務卿蓬佩奧等人在最後時刻仍加緊對華出手，給接下來的中美關係「挖坑埋雷」，堪稱「十惡不赦」。他們理應受到懲罰。

社評表示，中國外交部21日凌晨宣布制裁美國蓬佩奧等28名在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任人員。多名共和黨議員呼籲拜登政府強硬回應中方此一制裁，說是「不應被容忍的脅迫」。美國輿論一些分析則宣揚，這是中國在給拜登政府「下馬威」「立規矩」。

社評稱，北京已經明確表示希望與拜登政府對話，共同努力將兩國關係帶回到合作的軌道。中方沒有在此時向美國新政府示強、挑釁的意願和必要性。出軟語行硬招搞火力試探這一套不是中國人的做事風格。蓬佩奧那些人對中國太惡毒了，他們必須被秋後算帳，這是中方堅定不移的態度。

社評表示，中美之間早已不是美方單向制裁中方機構和人員的時代了。而且隨著中國國力不斷增強，美國政客很多都依賴「旋轉門」牟利，中方的制裁必將效果越來越大，威懾力也越來越強。

社評稱，川普政府把中美關係引上了歧途，共和黨試圖繼續操控民主黨政府的對華路線，激進的國會又想在對華關係上獲得更多話語權，這些都會形成讓拜登政府跳進蓬佩奧們所挖坑中的推力，造成「川規拜隨」甚至「蓬規拜隨」的局面。

社評指，蓬佩奧周四發推特，只有一句話：「1384天」。它被廣泛猜測蓬佩奧在進行2024年總統大選的倒計時。蓬佩奧給中美關係挖的坑就是他重回政壇的最突出標記。共和黨一些人有明顯企圖要把拜登團隊執政的第一天就變成下一屆總統大選的起點，而且他們要把拜登政府牢牢困在他們布下的地雷陣中。希望拜登團隊有足夠的智慧破掉川普──蓬佩奧布下的地雷陣。

社評強調，中國懲罰了那些人，同時也給與他們的糾葛畫上句號，把他們清除出了中美關係。不希望中美關係中仍有他們的位置，也不希望拜登政府在與中國打交道時仍有他們的影子。中美接下來4年打交道不能總要考慮川普和蓬佩奧說過什麼，規定過什麼，那批「狂妄的破壞者」應被完全刪除。中美關係應該回到應有的軌道上，回歸常理和常識。

(中時 )