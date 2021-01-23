針對「俠客」歐尼爾22日在爵士與鵜鶘賽後，刻意批評爵士射手米契爾無法更上一層樓，讓米契爾只能回應，「還行吧！」引爆外界相當大的批評，湖人「小皇帝」詹姆斯與籃網「KD」杜蘭特23日也輪流嗆聲歐尼爾，似乎早已心存不滿。

詹姆斯、杜蘭特兩大球星嗆聲歐尼爾的起因，來自一名詹皇好友轉發這段採訪影片，且寫，「為何當年長的傳奇球星跟他們提出建設性批評，年輕球員總是這麼敏感？」杜蘭特回應，「這些老古董應該享受退役，那些小夥子都有練球陪練的。」

就連詹姆斯也親自出面回應，「但是所謂的建設性批評，與接近侮辱的仇恨言論是有區別的，我自己曾見證過這兩種方式都衝著我來，其中大部分都充滿著仇恨，你能從他們的陳述當中聽得出來。」看來詹皇早就很不爽這些退役球星言論。

畢竟歐尼爾這次如此批評米契爾，根本是毫無道理，因為米契爾昨拿全場最高36分，外加7籃板、5助攻，都有這樣的表現了，歐尼爾還要嘲諷米契爾無法更上一層樓，甚至賽後還承認自己是故意這樣說的，擺明只是想要製造話題與爭議。

(中時 )