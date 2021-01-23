澳洲傳奇女將馬格麗柯特(Margaret Court)將在國慶日(澳洲1月26日)獲頒平民的最高榮譽「澳大利亞同伴勳章」，馬格麗柯特保有女單大滿貫24冠的紀錄(雙打40座大滿貫)，這也是美國女將小威廉絲(Serena Williams)全力追逐的目標。不過今年78歲的馬格麗柯特是堅定的反同性戀者，引發外界諸多批評。

馬格麗柯特曾以牧師身分反對性平教育：「我們的孩童開始搞不清楚自己是男是女，我說請他們翻一下(聖經)創世記就知道了。你不能在他們這個年紀灌輸跨性別思想，害他們連自己是誰都不知道。」

身為白人的馬格麗柯特又是反同性戀者，這讓主流媒體幾乎都去支持黑人女將小威廉絲來破她的紀錄。同性戀團體在網路批評：「製造仇恨與對立的人，就算拿再多次的大滿貫也不該獲頒國家最高榮譽。」

馬格麗柯特還把跨性別者一起罵進去：「所謂LGBT團體，他們會後悔把T(跨性別者)加進聯盟裡，特別是女子體壇，跨性別會衍生無窮的問題。」著名的女同性戀「女金剛」娜拉提洛娃(Martina Navratilova)曾經怒批馬格麗柯特恐同，但是娜拉提洛娃本人也因為反對跨性別者而被摘除運動員聯盟大使的身分。

這些爭議沒有停止澳洲頒獎給馬格麗柯特，她其實已經擁有官佐勳章，她將領取的是最高一階的同伴勳章，表揚她「為澳洲及其人民做出的卓越貢獻與服務」。

(中時新聞網)