民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，無黨籍市議員黃捷罷免案將於2月6日投票。罷捷總部發言人徐尚賢昨日（22）表示，自己因為「罷捷」案遭「綠色恐怖」清算，被警方要求前往警局問話、做筆錄，讓他不禁大罵：「司法迫害！」並預計今日上午10點，將在罷捷總部召開記者會公布詳情。

罷捷總部昨日發出公告，全文如下：

罷捷團體發言人徐尚賢 因反萊豬罷黃捷遭到綠色恐怖清算，民進黨政府栽贓嫁禍，警察要徐尚賢前往警局做問話筆錄，這是明明白白的綠色恐怖！司法迫害！

將於明日1/23上午10點在罷捷總部（鳳山區中山西路331號）開記者會將此事公諸於世。

罷捷團體發言人徐尚賢告知各位媒體朋友：

遊行公告

1、2、3，到鳳山，反萊豬，罷黃捷徒步大遊行行程規劃：

13：30開始集結

14：06宣布活動開始並暖場

14：15貴賓宣講

15：00遊行隊伍出發

16：00～16：30抵達大東公園

16：30貴賓宣講

17：00解散

(中時新聞網)