不是故意就不用賠嗎？一名網友入住旅館，因為頭髮剛染完不久、還會掉色，因此不慎將旅館的白毛巾染色了，因而被飯店求償600元，讓原PO非常不滿直呼「生平第一次被這樣對待！」因為自己也不是故意的，有人違規抽菸旅館不罰，卻向她求償毛巾費用。貼文引起討論，許多網友吐槽罵，不是故意沒有罪，但不代表不用賠。

一名網友日前在臉書社團《靠北住宿2.0》上分享，這周去高雄車站附近的一間旅館，入住前有簽同意書「不能抽菸」，且惡意拿取非一次性用品需要賠償，進房之後發現浴室蓮蓬頭會漏水，但因為懶得換房就算了。

該名網友表示，她剛染頭髮不到一個月，因此洗頭擦乾時，毛巾難免會染色，但她認為這不算是惡意破壞，所以應該沒事。隔天退房時，她因聞到煙味向櫃檯反映，對方只說會好好處理，結果退房之後卻接到旅館來電，指毛巾染色要她賠錢。

該網友指出，她並不是故意的，但旅館卻因為毛巾染色的部分洗不掉，而要求她賠償一大一小的毛巾費用，共600元，讓她不滿質疑，為何當天抽菸的人不用罰錢？而對方則以「因為沒有當下反映、當下去抓」輕輕帶過。

該網友不滿地說，像這種不公平對待顧客的旅館，以後誰還敢去住？如果說今天是故意讓飯店的毛巾染色的話，要求賠償她可以接受，但今天的狀況就不是，態度又很差，「抽菸的客人沒事，染色毛巾卻要賠償。唉！」

討拍文卻遭網友斥責，「明知剛染髮洗頭會褪色，為何不自己帶毛巾」、「該賠的還是要賠」、「你在確定會染色的情況下還持續進行，確定算善意嗎？」「不是故意沒有罪，但不代表不用賠，哪次賠償有分是否故意？」多數人認為原PO若知道自己的頭髮會染色，就應該要自備毛巾，否則被染色過的毛巾，下一個客人敢用嗎？

(中時新聞網)