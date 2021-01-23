大陸歌手華晨宇昨(22日)拋出震撼彈，承認和前女友張碧晨生下一女，兩人將來會在「無婚姻狀態」下共同撫養孩子，消息一出引發許多陰謀論，還有網友挖出華晨宇過去和小天后鄧紫棋傳緋聞，鄧紫棋近年受訪分享一段逝去的舊情，暗示兩人是迫不得已分開，對方疑是圈內人，更指鄧紫棋為男方寫過歌，歌詞諧音「畫成雨落下」指的就是華晨宇。

鄧紫棋2016年曾被拍到華晨宇約會，但後來不了了之，2019年底鄧紫棋來台宣傳專輯時，接受《ETtoday星光雲》訪問，鬆口其中〈很久以後〉是為某任前男友創作，她說第一次錄音時哭到泣不成聲，喝了點酒後繼續錄，隔天聽音檔才發現像是亂唱很不OK，她透露和這位男友是被迫分開，為了讓對方安心離開，她自己吞忍下許多難過，沒讓對方發現，兩人明明很相愛，並不是因為吵架分手，而是因為某些原因不能夠再在一起。

華晨宇昨認了未婚生女。（圖／達志影像）

鄧紫棋當時說，她花了一年多才走出情傷，期間一直覺得還有機會復合，後來才發現真的完全沒有希望，記者問她為何是迫不得已？鄧紫棋說：「就是你在這個行業裡面，你作為你，還有對方作為對方，可能就是沒有辦法在一起」，後來還導致她有嚴重憂鬱症和強迫症。

網友狂猜鄧紫棋曾為華晨宇寫歌。（圖／翻攝自吃瓜鵝每日爆料微博）

另有網友指，鄧紫棋過去寫的歌詞「我把你畫成花，未開的一朵花，再把思念一點一滴，畫成雨落下」，字詞中藏有華晨宇的諧音。但也有網友說：「鄧紫棋說的不是他啊，不要亂吃瓜了，鄧紫棋2017年就有男友了，張碧晨2018懷孕生子」、「我以為她說的是林宥嘉」、「鄧紫棋說過寫情歌最怕別人對號入座，謝謝」，而華晨宇工作室昨也對墮胎、劈腿等傳聞反擊，強調都是違法的假消息，公司會開始蒐證，呼籲網友別再繼續傳播，否則不排除提告。

鄧紫棋過去受訪曾談和某任舊愛分手主因。（圖／翻攝自ba哥專用微博）

華晨宇工作室昨發聲明。（圖／翻攝自華晨宇工作室微博）

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(中時新聞網)