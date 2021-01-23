【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】新北市林口區太有名？還是有內情？桃園市龜山鄉許多知名機構多年都以林口為名，當地人早就習慣。

把桃園龜山當成新北林口最出名的案例，首推林口長庚醫院，這家知名醫院明明是在桃園市龜山鄉，但一直以來都以林口長庚醫院為名，沒有正名為龜山長庚醫院。

林口長庚醫院是民營單位，喜歡用林口為名稱也就罷了。但是在林口長庚醫院旁邊不遠的「林口工業區服務中心」，這可是經濟部工業局的下屬機構，明明也是位在桃園市龜山鄉，地址為桃園市龜山區文化一路53號，但是也以林口為名。

距離林口長庚醫院更近的知名地點還有西邊的林口福容大飯店，以及南邊的統聯客運林口站、以及麥當勞林口復興店，名稱都有林口，其實都在桃園市龜山鄉。

林口與龜山有這麼不好分嗎？兩者中間隔著一條中山高速公路，其實很好分辨。既然如此，為什麼還會出現龜山機構用林口為名的情況？

原來這是因為桃園市龜山區有地理上的苦衷——桃園市龜山區因為區內多山，最熱鬧的四大區域，剛好在四個角落，分別靠近桃園市區、林口、新莊、南崁，相互之間距離還不近，所以對外介紹時與其說龜山區，還不如說鄰近的地區比較不會搞混，所以介紹前述四區域常常變成桃園火車站、新北林口區、新北新莊區、桃園南崁。

雖然林口跟龜山分屬新北市與桃園市，不過多年來兩市市長對於林口與龜山的交通等開發大事都能充分溝通與合作，例如現任的新北市長侯友宜與桃園市長鄭文燦，雖然分屬不同政黨，而且都被看好未來會更上一層樓，但是兩位政治明星對於如何解決林口龜山地區的塞車問題都能充分合作，也算是一段政壇佳話。

(中時新聞網)