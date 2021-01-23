【愛傳媒陳朝平專欄】駐美代表處蕭美琴獲邀代表我政府出席美國總統拜登及副總統賀錦麗就職典禮，民進黨國際部主任羅致政表示，這是1979以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，是重大突破。

另有「知情人士」爆料，過去台灣無論是大使或來自台北的祝賀團出席美國就職典禮，都是透過美國國會議員提供的入場券參加。

言下之意，過去台灣參加美國總統就職典禮都是「被帶進場」的，蕭美琴這次獲邀可是貨真價實的。

不知是羅致政對美國國情了解不夠，還是刻意說謊？1月21日晚，新市秘書處長饒慶鈺在臉書上回憶，說自己2009年隨團出席前美國總統歐巴馬就職典禮，並貼出了留念的邀請函，綠色框中就是署名邀請的主辦單位，由聯邦參眾兩院聯合組成的「就職大典國會聯席委員會」（Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC）。

既然蕭美琴是應「就職典禮籌備委員會」的邀請，那麼，何不貼出邀請函的照片呢？為何只貼出一張蕭美琴站在國會大廈「牆外」的照片呢？是會場管制3C產品，蕭美琴無法在坐在會場內自拍？

凡走過必留痕跡。2017年，游錫堃和林佳龍也是「宣稱」受邀參加川普的就職大典，不過，透過CNN10億畫素鏡頭的實況轉播，赫然發現，游錫堃穿著一次性透明塑膠雨衣，林佳龍戴著棒球帽，和廣場上萬的群眾擠在一塊兒，連個座位也沒有！

蕭美琴牆外照片，和游錫堃、林佳龍佇立群眾裡的照片，頗有異曲同工之妙！蕭代表究竟有無應邀？這爭議不難解，貼出邀請卡便能解眾人之惑！就跟蔡英文的博士論文羅生門一樣，貼出博士證書的照片不就得了？

民進黨吹噓蕭美琴出席就職典禮，台美關係有史最佳。不過，照片裡的蕭美琴，並沒有穿上蜜雪兒歐巴馬和賀錦麗的紫色大衣，足見他根本還沒有擠進核心，也沒掌握拜登政府的關鍵CIS的主色系！

差點忘了！下回，再有就職典禮或其他重要典禮，不管有無應邀，別忘了用「深偽技術」（Deepfake），如此仿真，藍軍才會乖乖閉上嘴！

作者為資深媒體人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)