【愛傳媒葉毓蘭專欄】原來唯一的敵人不是中國，而是病毒，也不是「武漢」病毒。

無知和歧視當然不是疫情的解藥，但是您所指揮的第四軍不斷以分化造謠歧視國民黨，以不實的言論迷因長期洗腦民眾，我們可是長期被歧視被霸凌。

身為總統居然使用網軍不負責任的「歧視」來影射發「禁桃令」的縣市，忘掉自己其實是不分藍綠縣市的元首，也忽視了這一次會發禁桃令的縣市長中有三個是離島的縣市長，疫情發生一年多以來，金馬澎在防疫的最前線，戰戰兢兢，迄今能夠維持沒有確診案例，是多麼的難能可貴。他們三個縣市長不約而同地發佈禁桃令，絕對是趨吉避凶的超前部署。

此時的總統何必說是分化或歧視，為什麼不給予這些離島的縣市長與民眾足夠的醫療資源與保證，讓他們不必提心吊膽呢？

更何況，部立桃園醫院群聚感染事件發生之後，發出禁止官兵到桃園的第一槍可是國防部開出的，總統可能忘了您就是三軍統帥，他們各自的考量與部屬，恐怕從來沒有想要歧視桃園吧！

就算全國有五個縣市長發出禁桃令，就算他們都是國民黨籍，但是別忘了，還有更多的國民黨的縣市長都公佈了他們不會跟進，也以實際的做法來支援桃園，挺醫護。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)