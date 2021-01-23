【愛傳媒陳泩閎報導】111學年度起，「學科能力測驗英文考科」將會以108年課綱進行試題的設計和測驗。不少同學跟家長應該已經發現，作為高中升大學重要主科之一的英文科，只有在學測出現一次。面對素養導向教學加上一考定終生的改革，讓許多家長紛紛感到焦慮。

擁有30年補教教學經驗的英文名師王亮之老師表示：「家長對於目前新課綱的題型會比較擔心，因為以前沒有見過。」以其在英文補教業多年的經歷，王老師認為目前學測新題型中的混合題，其實是閱讀測驗加簡答題的方式。簡答題這種題型在民國86至92年就已經出現過了。現在的做法僅是換湯不換藥，把以前的題目微調而已。

王老師表示：「在呼應素養導向教學原則方面，我們相當重視學生英語文能力的發展，因此在課內外都會使用不同的方式來輔助同學。」比如在課內，老師會安排高頻率單字的考試進度，以及針對108課綱趨勢所研發的講義，像是 篇章結構解題要領 P.R.E.S.T. 來搭配課程進行教學，讓學生可以專注於考試重點，增加學習效率。課外則是會鼓勵學生使用英英字典，將主動學習及使用適當的工具解決問題的思維深植學生的觀念中，將其培養為終生學習者。

新課綱關注素養導向教學的實踐，強調將英文融入生活。以劉毅英文推出的素養高中課程為例，其在教學中加入每週精選國內外熱門英文時事教材，多元的學習主體更趨向大考命題。課程也透過精挑細選的文章與單字，增加學生對於英文閱讀素養的判別與累積。

除了怎麼考取高分，素養教學更強調幫助學生培養自主學習的能力。這樣即便學生面對未知的未來，也知道如何利用手上的工具克服恐懼。

為了配合國高中生不同的需求，劉毅英文教育機構下個月起開辦「學測頂標班」及「高中學測班」，只要報名即可享有各種優惠。課程以「核心素養」作為課程發展主軸，並保留部分傳統的教學方式，讓學生可以慢慢適應新課綱，不會感到無所適從。課程從高一開始循序漸進的為孩子打穩基礎，全力衝刺學測！

（以上圖片由劉毅英文教育機構提供。）

(中時新聞網)