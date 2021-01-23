寒舍集團已故創辦人蔡辰洋長子蔡伯府，22日晚間在台北喜來登大飯店，突因身體不適當場失去呼吸心跳，緊急送往台大醫院搶救無效，享年48歲，與父親蔡辰洋2016年1月15日心肌梗塞辭世，僅相隔5年，蔡家一手創立的寒舍王國再度受到注目。

蔡辰洋是昔日台灣首富國泰集團蔡萬春的第3子，生前曾有3段婚姻，與林姓元配生有2子1女，與第2妻子「鬼后」王釧如，生下1子，分手後再娶美女長笛演奏家賴英里，昨晚驟逝的蔡伯府，是蔡辰洋與元 配所生的長子。

蔡辰洋生前曾先後任職 國泰建業廣告總經理、國泰建業廣告副董事長等職，原本都在國泰集團一路走得順遂，1985年卻家族卻發生驟變，2哥蔡辰洲因非法挪用資金，引爆轟動一時的十信案，當時蔡萬春已和國泰蔡萬霖、富邦蔡萬才二位弟弟分家，在孤立無援的情況下，蔡萬春一脈資產全遭查封和變賣。

蔡萬春一脈因此大受打擊，蔡辰洋曾因此一度在商場上消失，後來想到家中收藏的一些古董家具可以拿出來變賣，1986年便在台北石牌開設「寒舍」文物館，靠著靈敏的藝術嗅覺，只花7年就成為國內最大古董商。

蔡辰洋後來遠赴美國買下圓明園的「銅首猴頭」、「元人秋獵圖」等知名藝術品，在藝術界站穩腳步，還推動成立華人最大收藏團體「清翫雅集」，成功靠藝術品翻身。

1997年，蔡辰洋察覺景氣不佳，當年正與賴英里熱戀，於是遍尋美食，開啟他跨入餐飲業契機，開設「寒舍」專賣鮑魚和魚翅，正式跨足餐飲業，寒舍餐旅集團橫跨古董、餐飲、藝術等事業，讓蔡辰洋得以翻身，從負債累累，重新累積資產，但卻不幸於2016年1月15日因心肌梗塞在家中離世，享年66歲。

蔡辰洋東山再起後，與元配生下長子蔡伯府、次子蔡伯翰和女兒蔡佳棻，於2002年買回來來飯店，改名喜來登飯店後，徵召蔡伯府擔任喜來登飯店董事長，並與弟弟合力打下寒舍江山，不過他在2015年以「完成階段性任務」為由卸任董座，僅以股東身份出任董事，當時就外界就曾傳出他健康狀況出現問題，不料，卻在昨晚驟逝，與父親辭世僅相隔5年。

(中時新聞網)