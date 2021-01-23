2016年8月，在一天加著班的午後，遇到了一位不常說話的同事，在公事忙完的閒暇之餘，聊到咖啡這件事。我回憶起之前在義大利羅馬的金杯咖啡館買的咖啡豆，沒錯，就是《天使與魔鬼》提到的「全羅馬最好喝的咖啡」。當時的我，不懂咖啡，而這位同事自己有在喝咖啡之外也有自己烘咖啡豆的習慣，當時他說了「單品」這兩字我就矇了！經他一番解釋，我才了解咖啡是如此深奧的一門學問，從豆子的新鮮度、烘培度、風味，均能掌控一杯咖啡的優劣。隔天，他拿了包自烘咖啡豆給我回家試試水溫，為了這包咖啡豆，我還特地買了kono (虹吸式)賽風壺，一打開咖啡豆，那宛如健達繽紛樂般的可口香氣便撲鼻而來，啜飲著果酸中段的花香，最後的蜂蜜甜味收尾，這強烈的咖啡衝擊，為我打開了單品咖啡的大門。

2017年初，隨著小寶寶的出生，我連喝杯咖啡的時間都擠不出來，總是忙到半夜才能歇口氣。有天，我坐在高腳椅上刷手機，正好看到「冰滴」這個詞，心想著，就是它了！在測試階段期間，有一隻豆子讓我久久無法忘懷，「瑰夏(Geisha)」，或許很多人都沒聽過，但「藝伎」應該就聽過吧！在咖啡界裡佔有一席之地的藝伎咖啡豆用來做成冰滴，很奢侈、很浪費，但我還是做了；當時手上有3隻藝伎豆，分別是巴拿馬、哥倫比亞、玻利維亞三個國家，它們最終發酵後會有一種很高雅、很濃厚的花香氣息，入口後韻味回甘悠長，因此「花韻」之名油然而生。

文創三輪車美食特輯（圖／EVENT365生活誌提供）

文創三輪車美食特輯（圖／EVENT365生活誌提供）

大部份店家的冰滴咖啡都會選用配豆，我硬是跟別人不一樣，偏要用單品去做，實驗著每個產地莊園處理法，去挑選適合做冰滴咖啡的單品豆。我非常熱愛最純粹的風味，以每一隻豆子本身的風味去調整烘培手法，讓每瓶冰滴各有自己的特色，很多懂咖啡的前輩都說單品豆做冰滴會太單調，而這樣的冰滴咖啡或許不是最完美，但我就是喜歡這種不完美，有著最純粹、乾淨、餘韻悠長的冰滴咖啡。

2017年，歐式餐車文化開始風行，也開始了我的三輪車人生。某天不經意的逛著臉書，看見了跟我理念相同、符合花韻風格的歐式三輪車映入了我的眼簾，心裡藏不住的激動，馬上預約賞車；在設計過程中，車體採用與我烘培桌一樣的風格，還噴上2017.5.26，這是我第一瓶冰滴咖啡的售出日，也代表著花韻的第一次成功；藉由參加市集活動的累積、和平日的擺攤，在這些場合遇見我的人，從我手上接過的那杯咖啡，它不只是一杯咖啡，它是一把鑰匙，一把開啟你對於咖啡界新感官、新世界的鑰匙。

咖啡沒有好或壞，只有喜不喜歡；而慶幸的是，我喜歡的，大部份的人都喜歡！

(本文由 EVENT365生活誌 提供)

(中時新聞網)