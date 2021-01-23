衛福部桃園醫院爆發群聚感染，11天來已有12例確診。對於台灣疫苗採購案，國民黨前立委孫大千多次提出質疑，今（23）日他再度提出5點疑問，好奇「是誰把台灣人民的救命疫苗給搞掉了？」

孫大千在臉書表示，沒有疫苗注射，難道真的要台灣人民靠人心團結來對抗新冠肺炎嗎？因此想請衛福部正面回答幾個問題。首先針對疫苗採購，原本說好的超前部署呢？原本說好的口袋名單是什麼？東洋製藥又是怎麼被做掉的？

第二，如果按照原本東洋的採購方案，台灣的醫護人員早在去年底就可以接種疫苗，也根本不會發生部桃醫院的院內感染。究竟是誰害桃園鄉親要承受這樣的風險？

第三，孫大千指出，疾管署針對媒體爆料，究竟是否有要求媒體更正？或者只是拜託媒體不要把承辦人的全名登出來？第四，陳時中口中的500萬劑疫苗談判，後來是不是改透過台灣雅各臣和信東作為不能說出來的白手套？

最後，孫大千質疑，疫苗談判究竟是延遲？還是破局？BNT是否已經準備將原本的訂金歸還台灣？

(中時新聞網)