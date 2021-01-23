大陸澎湃新聞網23日報導，美國總統拜登就職後旋即宣布重返《巴黎協定》，與前任總統川普的時代劃清界線。這僅僅是美國回歸氣候治理主流的第一步，想一舉逆轉美國前幾年在環境領域「開倒車」政策並非易事，接下來任務艱巨。中外學者認為，中美兩國都希望在本世紀中葉前後實現本國淨零排放經濟，也都渴望影響國際氣候外交，如果中美能在氣候變化領域實現良好合作，對全球多邊合作也將產生非常積極的影響。

澎湃新聞報導，中國社會科學院美國研究所副所長袁征認為，氣候政策是歐巴馬政府時期的重要遺產，之後幾乎被川普全部推翻，拜登上台之後必須有所表示。而且，民主黨內有相當一批人支持氣候治理政策。從國際層面來看，美國的歐洲盟友們非常看重氣候變化問題，對拜登寄予很高的期待。

袁征指出，盡管民主黨目前掌握了國會參眾兩院的控制權，但要讓多項雄心勃勃的氣候政策和綠色能源支出得到國會支持也並非易事。氣候問題在美國一直存在爭議，在國會推進必將遭遇阻力，尤其是共和黨人對此並不熱心，因為節能減排與煤炭、石油等傳統產業密切相關，許多企業乃至個人需要為此做出犧牲。

澎湃新聞報導，復旦大學國際關係與公共事務學院教授薄燕表示謹慎樂觀，拜登選擇重返《巴黎協定》，已經釋放了一個非常重要的訊號，它表明當今最大的溫室氣體排放國之一願意回到全球性的氣候治理協議下，不僅有助於提高全球氣候治理機制的普遍性和有效性，而且對這方面的全球合作是一個巨大的推進，有助於營造良好的政治氛圍。

「美國在全球氣候治理中扮演了『雙面角色』，有些時候是領導者，例如歐巴馬和柯林頓執政時期；有些時候又是『扯後腿』的角色，例如川普和小布希政府時期。」薄燕指出，美國的氣候政策缺乏連貫性和穩定性。

中國近期宣布了一系列氣候相關的舉措。據新華社報導，中國去年9月宣布，中國二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。

《紐約時報》評論，拜登想要領導全球氣候議程，就必須和中國打交道。中美兩國是世界上最大的兩個經濟體，兩國的溫室氣體排放量占全球總量的40％。

美國塔夫茨大學弗萊徹學院教授加拉格爾等人向《紐約時報》指出，中美兩國都希望在本世紀中葉前後實現本國淨零排放經濟，也都渴望影響國際氣候外交，利益的趨同可能會刺激清潔能源技術領域的良性競爭，進而壓低世界其他地區可再生能源的價格。

「如果中美能在氣候變化領域實現良好的合作，對全球多邊合作也將產生非常積極的影響。」薄燕表示，在歐巴馬政府時期，美國和中國在氣候領域上的合作達到了一個相當高的水準，甚至一度被視為中美關係的一個新的增長點。由於川普對氣候變化問題的單方面否定，使得這個議題從雙邊議程上消失了。

(中時 )