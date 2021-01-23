美國官員今天表示，部署華府協助總統拜登就職典禮維安的國民兵中，約有150到200人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。

路透社報導，美國前任總統川普的支持者本月6日闖入國會大廈後，當局在華府採取前所未見的維安措施，包括架設有刺鐵絲網的圍欄以及國民兵（National Guard）檢查站。

不具名官員表示，確診染疫的國民兵人數可能會增加，但在過去幾天華府部署超過2萬5000名國民兵中，比例仍算少。

根據路透社分析公衛資料結果，美國昨天連續第2天通報染疫死亡病例有4000多例，全國累計約41萬人病故。

國民兵在聲明中說，他們不會談論新型冠狀病毒案例，不過他們的人員一直都有遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）指導方針，包括離開家鄉州與抵達華府時測量體溫，以及填寫篩檢問卷。

軍方先前表示，正在安排數以千計國民兵返回家園，未來5到10天內約有1萬5000人料將離開華府。

官方曾說，約有7000名國民兵預計至少會待到本月底。

約有5000人料將待到3月中旬，但人數和時間可能會調整。

(中央社)