民進黨挺黃捷。(取自黃捷臉書)

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，引發各界關注，總統蔡英文20日在民進黨中常委會指示不能坐視不管罷捷案，民進黨必須要有作戰策略。對此，曾以挺高雄前市長韓國瑜聞名的「貼紙哥」黃建豪分析，王浩宇最討厭，但黃捷仇恨度最低，罷捷案最有指標性，如果罷捷通過了，人民就開始反撲了，國民黨就借勢而起。

黃建豪接受《中評社》訪問時提到，綜觀罷韓的側翼王浩宇、黃捷、台灣基進立委陳柏惟等三人來看，民進黨最怕的是三個都通過罷免案，那反撲的火真的會燒起來，但是有趣的是，這三人的仇恨度不同，因此罷免案的指標性也不太一樣，其中，連民進黨都不喜歡王浩宇，反而黃捷擁有高知名度，又是28歲的年輕小女生，基層服務也不錯，重點是喜歡黃捷的支持者也不少。

黃健豪直言，如果黃捷被罷免成功，那不用等到陳柏惟被罷免，人民反撲民進黨的效應就會提早發動，可想而知陳柏惟也一定會被罷免掉，且後面還有一連串的反萊豬、護公投、罷萊委，這些才是重點。

不只如此，黃建豪指出，黃捷被罷免掉之後，罷萊委效應就會出來了，而民進黨怕的不是國民黨，而是人民自覺的反撲，只要人民意識抬起，在野的國民黨就會相挺，也會帶起國民黨的力量，國民黨開始願意和人民站在一起，民進黨則是離人民越來越遠。

不過，黃建豪認為鳳山區已非傳統藍區，罷免還是要更加努力才有機會通過。

(中時新聞網)