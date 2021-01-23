今大學學測第二天，中午過後東北季風增強，不僅氣溫下降，局部地區也會有短暫雨。這波東北季風雖不至於太冷，但和前幾天高溫相比，降溫明顯，中南部及東部低溫約15、16度，北部甚至下探12、13度。中央氣象局提醒，這幾天溫差格外大，民眾早出晚歸最好注意穿著。

隨著低壓自菲律賓北上，水氣移到台灣上空，加上今起東北季風增強，全台天氣轉濕涼，下半天開始甚至有點冷。各地氣溫：北部22度降至14度、中部15至27度、南部15至27度、東部16至25度。

東北季風預計影響到下周三（27日），明起水氣減少，在乾冷空氣籠罩下，天氣趨於穩定，若白天有陽光露臉，整體感覺更舒適。要特別注意的是日夜溫差大，逾10度落差恐讓外出民眾無所適從，建議穿著上採洋蔥式穿法，視室內、外決定。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，這波冷空氣偏弱，但夜間有「輻射冷卻」效應，後天清晨平地最低溫降至12度左右。

下周四（28日）再一波冷空氣接近，天氣轉冷、迎風面有局部雨。至於冷空氣強度會達何等級？持續觀察。

(中時新聞網)