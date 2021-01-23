勇士球星柯瑞向來以訓練嚴厲著稱，才造就他成為一名三分神射手，不過根據《ESPN》爆料，透過身體訓練習慣，柯瑞已經擁有一種神奇能力，那就是在比賽中自行調整心率，甚至可以在暫停期間，僅花90秒把心率降到80到90次。

根據柯瑞的訓練員透露，每當到了柯瑞訓練快結束時，整個人已經累到喘不過氣來，訓練員會讓他躺下，把沙包刻意壓在他的胸腔以下位置，讓他感受到負荷過重，藉以訓練他的橫膈膜，如此一來，柯瑞就可以逐漸訓練出自己呼吸技巧。

到底柯瑞訓練強度有多誇張？這從先前報導就可知道，因為他在休兵期間都前往史丹佛大學體育館訓練，不少NCAA一級球員都想參加他的無球得分訓練，可是要不是所有人都累垮了，就是中途放棄訓練，但柯瑞總是可以輕鬆完成訓練。

這也是為什麼每次到了比賽決勝關頭，柯瑞永遠看起來都是那種輕鬆模樣，就算出手超大號三分球，也跟一般人投兩分球一樣輕鬆，所以每當有人問他不會累嗎？都讓柯瑞相當自豪，畢竟這一切都是他賣命苦練之後的辛苦代價或報酬。

(中時 )