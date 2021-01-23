部桃群聚感染擴大，昨增2本土個案，為病患與其家屬，指揮中心也因此緊急啟動「部桃專案」，引起外界擔憂，而一名部桃護理師分享同仁全副武裝備戰的照片，並淚訴心聲，農曆年將至，真的好希望能與家人團聚，也真的好想要見寶貝兒子。
一名洪姓護理師昨在臉書分享7張黑照片表示，謝謝大家給衛生福利部桃園醫院的支持與鼓勵、也謝謝好朋友們對她的關心，身處在第一線的醫護，身上背負著許多沉重壓力，但因為有這些加油打氣，而緩解了許多。
從照片中可見，數名醫護人員穿著防護衣、戴上手套、口罩、頭套與防護面具，全身包得密不透風堅守在崗位上，看上去相當悶熱不舒服，且因為長時間緊戴著口罩，導致臉上也留下深深的壓痕，即便想脫下來休息也沒有辦法，讓許多人看了好心疼。
洪姓護理師指出，我們的敵人是病毒不是人！她真的好希望過年能與家人團聚，「也真的、真的好想好想抱抱兒子。」平凡微小的願望讓人看了相當不捨，不少網友留言打氣，「真的辛苦了」、「一定能夠挺過去的」、「請你們要加油並堅持下去！願你們在過年前可以渡過這次的難關，也能回家與家人朋友們團聚和吃團圓飯。」
洪姓護理師也呼籲，大家務必遵守防疫規範，戴口罩勤洗手，並盡量不要群聚，希望大家可以一起努力抗疫，我們一定能夠撐過去！
護理師的感性貼文曝光後，至今已累積近5000多人按讚，分享次數超過500次，也被曝光在爆料公社等臉書社團上，讓不少民眾看了也跟進聲援「挺醫護」。
(中時新聞網)
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