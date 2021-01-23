向來神準預測美國政壇動向的動畫「辛普森家庭」又再次神預言！據美國有線電視新聞網報導，就在美國總統拜登的就職典禮上，當時副總統賀錦麗（Kamala Harris）穿著亮紫色單排釦大衣，有眼尖的網友注意到，「辛普森家庭」早在21年前，就有出現極為相像的畫面。

Fans think The Simpsons predicted Kamala Harris becoming Vice President https://t.co/7QvOjCr4My — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 22, 2021

報導指出，2000年「辛普森家庭」在「Bart to the Future」一集中，講述辛普森家族長女麗莎成為美國首位女總統，當時的麗莎也穿著紫色大衣與長褲，正巧與賀錦麗撞衫。

另外，對於辛普森家庭的粉絲而言，就職典禮上的巧合還不僅於此，如奧斯卡影帝湯姆漢克（Tom Hanks）主持就職典禮上，表示「我們目睹了國家嚴重分裂與混亂不安」。

正巧在2007年的「辛普森家庭電影版」中，剛好提到美國發生暴動後，擔任美國總統就職典禮特別節目的正好也是湯姆漢克，甚至表示「美國政府失去部分威信，所以我來借一些公信力」，「如果你要找回對政府的一絲信任，為何不是向我呢？」。

作為美國歷史上最長壽的動畫，「辛普森家庭」不僅深刻影響美國流行文化，更多次神準預測美國政壇與社會動態，其中最出名的為預測川普當選美國總統、2020年總統大選各州選舉人團票分布，甚至近期的美國國會暴動，「辛普森家庭」動畫中皆曾出現類似畫面，讓許多網友大驚，以為編劇是不是時空旅行者。

(中時新聞網)