部桃醫院爆發院內群聚感染，並接連出現本土案例，指揮官陳時中也在記者會上呼籲民眾提高警覺，戴好口罩、勤洗手，最好隨身帶酒精消毒，消息一出，也引發了民眾搶購酒精的熱潮。但你知道怎麼正確使用酒精嗎？

「希望大家盡量攜帶酒精，畢竟不能完全排除接觸傳染的可能性，有更多的好習慣，對自己保護更好，口罩盡量戴好，勤洗手，盡量避免碰觸口鼻是保護自己的方式，」陳時中首度呼籲民眾隨身帶酒精，畢竟台灣在這半年多來沒有確診案例，坦承民眾防疫確實有點鬆懈。

以他自己為例，以前回家時都會想趕快把外套脫在門口，鞋子還要噴一噴消毒，家人也會提醒，但這段期間相對較少，病毒無所不在，多一份小心，也多一份保障。

也因此藥局湧現了搶購酒精的人潮，就有藥師透露，目前酒精銷量已經超過5成，其他相關防疫物資，包括耳溫槍、口罩等，數量也都比上週銷量增加2～3成。

有些民眾也趕緊翻出半年前購買的酒精，擔心有過期問題，但南投醫院感染科主任廖嘉宏表示，如果有依瓶身建議妥善存放，基本上沒有問題，不太會影響消毒效果，但若是已開封、曾分裝的酒精建議還是盡快使用完畢。

美國毒物專家招名威教授則指出，純度高的酒精不會過期、變質，甚至許多高粱、威士忌等酒類是愈陳愈香、愈濃醇，而且酒精本身就有殺菌作用，微生物無法存活繁殖，除非是開瓶之後放置不理，酒精揮發殆盡或有雜質入侵，才會產生變質。不過他補充「啤酒、調酒類就不行了，這是因為酒裡加了添加物，放久了容易壞。」至於一般殺菌消毒用的75％酒精，一般使用下是沒有保存期限的。

●酒精如何正確使用？ 3大重點聰明消毒

酒精在防疫上扮演了重要的角色，大部分的人都知道洗手的口訣，但卻並一定知道如何使用酒精，不少人使用酒精都是隨意搓幾下，但其實這樣並沒辦法好好休毒手部，要怎麼樣才能達到更好的消毒效果？

1.選擇濃度75％左右酒精

首先濃度要選對，微笑藥師藥局廖偉呈藥師表示，濃度75％的酒精有兼具蛋白質凝固作用和穿透效果，達到徹底殺菌、消毒功能。

酒精並不是濃度愈高愈有效，濃度95％的酒精，會將細菌表面的蛋白質迅速凝固，但也僅止於外層，對於一些細菌來說，它的內部仍有活性，所以殺了等於沒殺。

酒精稀釋DIY：用蒸餾水或是煮沸過的冷水，以95％酒精和水3～4：1的比例稀釋，3：1稀釋後的濃度是71.25％，4：1稀釋後則為76％，都是殺菌的有效濃度。

2.消毒手部至少需按口訣搓20秒

若是出門在外，不方便用肥皂洗手時，酒精是方便消毒的選擇，但可不是隨便噴噴就可以，廖嘉宏指出，其實使用酒精和使用肥皂洗手的口訣一樣，可藉由「內、外、夾、弓、大、立、腕」幾個動作消毒手部，每個動作至少搓5下左右，至少需20～30秒左右時間，大約3～5cc酒精，足夠完成上述動作的份量即可。

正確洗手方式。（圖片來源 / 康健雜誌 製圖 / 鄭佳玲）

最常洗不乾淨的部位。（圖片來源 / 康健雜誌 製圖 / 鄭佳玲）

不過值得注意的是，若是手上有明顯可見的髒污，或直接接觸體液等，就沒辦法僅靠酒精消毒，最好用肥皂洗手才能徹底清潔，廖嘉宏強調，酒精適用於手上沒有髒汙，且方便無法立即洗手的情況使用。

不少民眾手部皮膚敏感、容易有手部濕疹，酒精會讓肌膚乾燥、刺激，若頻繁使用可能會傷肌膚，因此平時除了應盡量「濕洗手」外，洗手後記得勤擦乳液，做好保濕工作。

3.清潔物品別直接噴酒精

不少人用酒精消毒時，會直接用酒精噴灑在物體表面，但其實這是NG行為，若要達到消毒殺菌的效果，應以搓洗、擦拭的消毒方式，優於單純噴灑酒精在物體表面。

廖嘉宏提醒，若是直接噴灑酒精在桌子等物品上，反而可能讓桌子上原有的病毒、細菌被帶起、懸浮在空氣中，「建議先將酒精噴在抹布、紙巾上，再用擦拭的方式消毒會是比較好的做法。」

儘管陳時中建議民眾隨身攜帶酒精，但由於酒精屬於易燃物品，在使用與存放上都須注意遠離火源，才能避免意外發生。

安全起見，建議別將酒精隨意放在車上，如果車內有放置酒精乾洗手，就不要抽菸，在車內使用酒精消毒時，也不要直接噴灑於椅子上，若是車內高溫或車內有人抽菸，就可能引發火災，應先噴在毛巾或衛生紙上再擦拭。

廖偉呈也指出，像是酒精、次氯酸水或銀離子水這些消毒用品大都帶有離子，或能穿透細胞壁、使病菌蛋白質凝固、氧化還原的功能，成分本身很不穩定，遇到高溫或強光，都會降低功效甚至失效，建議不要將這些消毒產品放在車內，或放置於前座的置物箱內。

(中時新聞網)