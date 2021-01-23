大陸國家衛生健康委員會23日通報，1月22日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例107例，其中境外輸入病例17例（上海8例，山西4例，江蘇2例，湖南1例，廣東1例，四川1例），本土病例90例（黑龍江56例，河北15例，吉林13例，北京3例，上海3例）。

東北還是疫情重災區。據黑龍江衛健委消息，1月22日0至24時，黑龍江省新增新冠肺炎確診病例56例（綏化市望奎縣40例，其中望奎縣無症狀感染者轉為確診病例20例。哈爾濱市利民開發區7例，其中利民開發區無症狀感染者轉為確診病例2例。綏化海倫市無症狀感染者轉為確診病例6例，綏化安達市無症狀感染者轉為確診病例1例，哈爾濱市呼蘭區2例）。

北京市衛健委發佈消息，1月22日0時至24時，北京新增3例本地確診病例，都住在大興區天宮院街道融匯社區，已對上述確診病例開展流行病學調查，按要求落實管控措施。無新增疑似病例和無症狀感染者；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者；治癒出院1例。

有鑒於毗鄰的河北省這次新冠疫情從石家莊的農村開始蔓延，北京市也針對城鄉接合部展開全員核酸檢測。北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組農村防控組辦公室副主任、二級巡視員於雷慶表示，396個村、192萬人檢測結果均為陰性。

於雷慶説，城鄉接合部地區是農村地區疫情防控工作的重點區域，市農村防控組督促指導9個相關涉農區，從1月10日起，陸續組織開展了對城鄉接合部地區人員的核酸檢測工作。共涉及朝陽區、海淀區、豐台區、門頭溝區、房山區、通州區、順義區、大興區、昌平區的396個村，1月17日已經全面完成全員核酸檢測任務，檢測人數總計192萬，結果均為陰性。

「北京將繼續引導廣大村民不串門、不聚集、少外出，提倡『喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦』。增強出現發熱、幹咳、咽痛、嗅(味)覺減退、腹瀉等症狀後就診和第一時間報告意識。」於雷慶説，下一步將重點抓好村莊關卡24小時值班值守和「查證、測溫、掃碼、登記」四件套防控措施。

北京市農村防控組將持續派出監督檢查組開展明察暗訪，並督導屬地及時進行整改。同時，優先做好重點人員疫苗接種，在全市統一安排下，適當考慮優先安排村莊卡口值守人員、煤改電工程安裝人員、化糞池清理人員、村級電工、「七小」門店服務人員、民宿農家樂服務人員、老年飯桌管理人員和村委會人員等重點人群進行疫苗接種，實現「應接盡接」。

此外，北京市將開展農村地區定期疫情監測性篩查工作，加強對發熱、幹咳、咽痛、嗅(味)覺減退、腹瀉等症狀病例的監測和報告，確保做到早發現、早報告、早隔離、早救治。

(中時 )