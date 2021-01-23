新冠疫苗已經在全球各地陸續開打，衛福部長陳時中日前透露，日前洽談500萬劑海外疫苗，恐因生產線問題，談判進度遭延遲。國民黨前立委孫大千今天在臉書推出「是誰把台灣人民的救命疫苗給搞掉了？」系列之一，提出5點質疑，擔憂沒有疫苗注射，難道真的要台灣人民靠人心團結來對抗新冠肺炎嗎？請衛福部正面回答這5個問題。

孫大千說，第一，針對疫苗採購，原本說好的超前部署呢？原本說好的口袋名單是什麼？東洋製藥又是怎麼被做掉的？第二，如果按照原本東洋製的採購方案，台灣的醫護人員早在去年底就可以接種疫苗，也根本不會發生部桃醫院的院內感染。究竟是誰害了桃園鄉親要承受這樣的風險？

孫大千指出，第三，疾管署針對媒體爆料，究竟是否有要求媒體更正？或者只是拜託媒體不要把承辦人的全名登出來？第四，陳時中口中的500萬劑疫苗談判後來是不是改透過台灣雅各臣和信東作為不能說出來的白手套？

最後，孫大千表示，第五，疫苗談判究竟是延遲？還是破局？BNT是否已經準備將原本的訂金歸還台灣？

(中時 )